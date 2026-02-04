超寒酸尾牙「只吃麥當勞」 老闆下一秒掏1物神反轉 上班族讚：很務實

雖然公司尾牙可能會舉辦各種抽獎活動，吸引不少員工參加，不過也有部分民眾對於尾牙相當反感。一位網友近日分享，一位朋友參加公司尾牙時，發現只是在辦公室一人一顆麥當勞漢堡，沒想到快吃完飯時，老闆突然對每個人都發了一個2萬元大紅包，貼文曝光後引發熱議，不少人都紛紛支持與其大陣仗辦尾牙，不如把錢花在紅包上。

原PO在Threads發文表示，某次朋友參加公司尾牙時，老闆只在辦公室對每個人發了一顆麥當勞薯來堡，讓朋友感到相當不滿，沒想到等到漢堡快吃完的時候，老闆突然對每個人各自發了2萬元的大紅包，讓朋友忍不住釋懷，「薯來堡其實也蠻不錯吃的」。

對此，許多人紛紛回應，「我覺得蠻好的，剩下尾牙吃飯的錢，變成發給員工的紅包比較實際」、「這一種就算只吃吐司自己抹醬我也甘願」、「在餐廳辦尾牙，至少有1／3是場地費，我寧願選吃漢堡領大紅包」、「不用社交、不用額外聚餐聚會，然後大家都有領到錢，希望每一個老闆都可以看到這篇」、「尾牙，員工在乎的還是紅包這種實際的金錢，吃一個簡單的漢堡，把錢直接包給員工，這是最棒的」。

不少人也公開不同的尾牙經歷，「我先生以前待過一間公司，尾牙吃便當，吃完就開始大抽特抽，那年他拿回來6萬多塊，他說他是新人籌碼比較少，資深的同事連行政都抽到20幾萬，這才是我要的尾牙啊」、「朋友經歷～吃島語然後每人1000元獎金，就沒了，抽獎什麼有的沒的都沒有，這個薯來堡真香啊～」。

