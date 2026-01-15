超實用5個辦公桌收納技巧 工作效率高的人都這樣做

編輯/鄭欣宜撰文

很多人以為辦公桌亂一點沒關係，反正腦袋清楚就好，直到某天在一堆紙張、充電線和不知名小物中找不到筆，才驚覺自己的工作效率其實是被桌面慢慢拖垮的。辦公桌是每天陪妳打仗的前線基地，收納分類做得好，心情和專注力真的會不一樣。小編要跟你分享，整理辦公桌的5個小祕訣，超實用撇步快快收錄。

1.找到物品的擺放位置

開始整理之前，最重要的一件事，是先承認現實。妳的桌面之所以會亂，通常不是因為妳不會收，而是因為東西沒有「住址」。只要一樣物品沒有固定位置，它就會開始流浪，最後集體佔據桌面。辦公桌收納的本質，其實是替每一樣常用物品決定一個合理的擺放位置。

實戰上，最有效的方法是從使用頻率下手。妳每天會碰到的東西，像鍵盤、滑鼠、筆、記事本，如果還被藏在抽屜深處，只會增加每一次動作的成本。反過來，那些一週才用一次的物品，卻長期霸佔桌面中央，才是真正的空間浪費。桌面應該留給高頻使用的物品，其餘的就安心退居二線。

辦公桌之所以會亂，通常不是因為妳不會收，而是因為東西沒有固定的擺放位置。圖/123RF圖庫

2.文件依照事件進度區分

文件的分類，往往是辦公桌混亂的最大來源。很多人習慣把紙張堆成一疊，心裡想著「我知道哪張在哪」，但實際上，這種自信通常撐不過兩天。有效的做法，是把文件依照狀態區分，而不是依照類型。正在處理、待回覆、已完成的文件，各自有明確位置，妳的大腦就不必每次都重新判斷。分類不是為了美觀，而是減少決策疲勞。

3.用收納盒擺放小物

小物的管理，是收納裡最考驗耐心的一環。迴紋針、隨身碟、橡皮擦、印章，看起來都不大，但一旦失控，就會在桌面上無限繁殖。這時候，與其期待自己記得，不如用容器幫忙。抽屜分隔盒、筆筒、收納盤的存在，是為了讓妳「隨手放」也不會亂。好的收納，應該是順著人性，而不是對抗懶惰。

迴紋針、隨身碟、橡皮擦、印章等小物，可以用抽屜分隔盒、筆筒、收納盤等容器收納。圖/123RF圖庫

4.固定線材的走向方向

線材的整理，則是現代辦公桌的隱藏魔王。充電線、傳輸線、延長線，總是在不經意間糾纏成一團。實戰技巧其實很單純，就是減少桌面上同時存在的線材數量，並且固定走線方向。當每一條線都有明確出口，桌面視覺自然清爽，心情也會跟著穩定下來。

5.善用垂直空間收納

垂直空間的運用，常常被忽略。當桌面已經接近飽和，卻還不斷往上加東西，只會讓混亂加劇。善用層架、立式文件夾或牆面收納，能夠把桌面空間釋放出來。視線範圍內保留必要資訊，其餘的則有秩序地退場，工作節奏會明顯順暢。

結語

再完美的收納系統，如果每天都要花十分鐘調整，很快就會被放棄。實戰上，妳需要的是「三秒內歸位」的設計。東西拿起來用完，能夠不思考就放回原位，這套系統才算成功。收納不是一次性的整理，而是一種能長期共存的生活方式。

辦公桌整理到最後，妳會發現，它其實不只是空間管理，更是一種對工作的態度。當桌面清楚，妳的思路也會跟著變得有層次。不是因為妳變得更自律，而是環境終於開始幫妳，而不是拖妳後腿。這樣的辦公桌，才是真正實用、也最耐看的狀態。

