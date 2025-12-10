《超少女》即將現身！海報率先曝光大展「不在乎」態度

〔記者許世穎／綜合報導〕接續今年暑假《超人》傳奇的全新DC宇宙新作《超少女》將於2026年暑期正式登場，首支預告預計台灣時間明(12)日正式公開，發行該片的華納兄弟率先曝光前導海報，化身「超少女」卡拉佐艾爾的米莉愛考克帥氣登場，海報上寫著「真相、正義、隨便啦」，展現她看似不在乎的態度。

電影由《老娘叫譚雅》、《笨錢效應》導演克雷格格里斯佩執導，在HBO影集《龍族前傳》大放異彩的米莉愛考克化身氪星最後的女兒「超少女」，角色也已率先於《超人》片尾登場，新作中她將有更多與「超狗」氪普托有趣、動人的互動。

《超人》導演、DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩曾透露，這個版本的超少女「會更加堅強且更強悍」，因為卡拉在抵達地球前，親眼見證氪星的毀滅。「她不完全是我們過去認識的那位超少女。」《超少女》預計2026年6月25日在台上映。

《超少女》預告的前導預告短片：

