《超少女》萌犬參戰超級盃 傑森摩莫亞化身反派登場
DC 宇宙全新作品《超少女》6月即將上映，日前於全美最盛大的寵物競賽「狗寶寶超級盃」特別釋出最新「回到氪星」預告，DC 宇宙中最具人氣的萌犬「氪普托」以幼犬之姿現身，正式揭曉本片將解開牠的身世之謎！
曾在去年《超人》中大展身手的超狗「氪普托」，電影彩蛋中驚喜揭曉牠的真實主人其實正是《超少女》主角卡拉佐艾爾，而最新預告也可看到年幼的氪普托渾身髒亂、躲藏於廢墟中的模樣，直到牠與超少女相遇，才為一切帶來轉機。
此外，華納也正式公布全新反派角色「暴狼」將由好萊塢男神傑森摩莫亞飾演，他在預告中渾身刺滿黑色圖騰，帥氣騎乘宇宙重機霸氣登場，更對著超少女發出招牌邪惡狂笑，預示一場震撼宇宙的正邪對決即將引爆，絕對是今年暑假最不容錯過的大銀幕體驗。
《超少女》將由曾執導《老娘叫譚雅》、《時尚惡女：庫伊拉》的克雷格格里斯佩擔任導演，並由安娜諾蓋拉擔任編劇。新生代人氣演員米莉愛考克將一人分飾超少女／卡拉佐艾爾雙重角色。故事描述當一個出乎意料且殘酷無情的敵人逼近家園時，卡拉佐艾爾（也就是超少女）被迫與一位意想不到的同伴聯手合作，共同踏上一場跨越星際的復仇與正義冒險旅程。除了女主角米莉愛考克之外，堅強的演員陣容還包括馬提亞斯修奈爾、伊芙瑞德利、大衛克倫荷茲、艾蜜莉碧崔以及傑森摩莫亞。
《超少女》由 DC 工作室負責人彼得薩弗蘭與詹姆斯岡恩擔任製片，改編自傑瑞西格爾和喬舒斯特創作的 DC 漫畫經典角色。執行製片包括奈吉爾戈斯特洛、香黛兒農以及拉爾斯溫特。幕後工作團隊包括攝影指導羅伯哈迪、美術指導尼爾拉蒙特、剪接師塔蒂亞娜雷格、服裝設計師安娜薛普德、視覺特效總監傑佛瑞鮑曼，以及配樂師拉敏賈瓦帝。
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
《玉茗茶骨》侯明昊爆交往《折腰》女星3年 凌晨雙雙火速「6個驚嘆號」回應了
28歲古裝男神侯明昊演出《玉茗茶骨》受到知名製作人于正力捧，微博上瘋傳他與大一歲的限定女團「THE9」成員孔雪兒已交往3年，雙方都在9日凌晨火速闢謠，侯明昊發文：「假！！」孔雪兒也發文：「假！！！！」兩人用了6個驚嘆號，可見心急之情。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌
娛樂中心／巫旻璇報導改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
方文琳推掉20場尾牙⋯損失7位數 手術費花了20萬：好險有保險
方文琳去年被診斷出罹患食道癌零期，所幸她及早接受手術治療，目前身體狀況穩定，只需定期回診追蹤。她9日與女兒于齊薇一同出席訪問，談到術後恢復狀況，方文琳表示，目前只需每半年定期追蹤，3月將進行電腦斷層檢查，觀察肺部結節情形。她也坦言，幸好自己有保險，否則先前手術費用約需20萬元，負擔不小。
陸劇《成何體統》開播好評！王楚然、丞磊穿書逆天改命 靠一句英文暗號笑翻全網
【文／徐瑞安】愛奇藝古裝愛情劇《成何體統》，由王楚然與丞磊，一開播就憑爆笑喜劇的節奏掀起討論度，王楚然化身穿越妖妃，沒想到傳說中的暴虐君王丞磊，居然也是穿越到書裡的苦命人，兩位現代人組成同盟，從相認到結盟幾乎一氣呵成，攜手大鬧後宮與朝廷，主角群穿的設定笑點密集、節奏飛快，劇情幽默又下飯，一起來看看還有哪些爆笑亮點。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
《陽光女子合唱團》登台片影史票房冠軍只差一步！苗可麗開心「學生粉絲變多」
電影《陽光女子合唱團》全台票房累積4億8800萬，站上台灣電影影史票房第二名，距離超越冠軍《海角七號》5億3千萬只差一步，主創團隊周末仍勤跑謝票活動。
趙薇復出遙遙無期！15歲愛女「超高顏值」曝光 網：母女長得不像
中國女星趙薇跟富商黃有龍離婚多年，而兩人育有一個女兒，如今也即將滿16歲，近日，趙薇罕見現身小紅書，超高顏值也掀起網友的討論，甚至有人直言「母女不像」。蔡佩伶報導
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇
前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。
2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民
娛樂中心／曾詠晞報導資深港星苑瓊丹，現年62歲，從影40多年間曾演出《封神榜》、《男親女愛》等經典作品，更因多次出演周星馳電影受封「星爺愛將」，其中以《唐伯虎點秋香》中的石榴一角最為人所知。儘管丈夫是身家高達2億港幣的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹近日卻被捕捉到現身中國廣東傳統市場，像普通老百姓一樣親自掃貨，如此親民的模樣引發影迷熱烈討論。