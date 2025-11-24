超巨大罕見畸胎瘤！女嬰出生臀部長「16CM大肉球」 10週長大4倍
記者潘靚緯／台中報導
台中一名孕婦產檢時，照超音波時發現胎兒近肛門的臀部，有一顆約4到5公分的腫瘤，懷孕過程密切監視腫瘤的變化，等到33週女嬰出生後，腫瘤竟然在10週的時間長大到四倍、形成16公分大小的肉球，醫生診斷女嬰臀部是先天性尾骶骨畸胎瘤，隨著胎兒成長過程也急速成長，透過手術切除，目前女嬰已恢復健康，順利成長，讓爸媽終於放下心中的大石。
澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利表示，孕婦產檢時，透過超音波發現胎兒臀部有一顆小腫瘤，直到第33週，產下體重3440公克的女嬰，經核磁共振檢查，確認是先天性尾骶骨畸胎瘤，大小約16.5×10×8公分。 醫療團隊決定在女嬰出生9天後，以外科手術切除尾骶骨畸胎瘤。
女嬰出生時，像是帶著「一顆」大肉球出生，一度讓父母相當擔憂，從懷孕25週開始到小兒科諮詢，醫師表示，面對體型如此大的尾骶骨畸胎瘤，外科手術切除也是有一定的難度，必須採取V字形切口，才能將畸胎瘤清除乾淨。V字形的切口長達20公分，最後從女嬰的臀部，成功切除重達530公克的尾骶骨畸胎瘤，重量幾乎是女嬰體重的六分之一，非常巨大，所幸經過化驗屬於良性瘤，不會再復發。
林雨利主任表示，胎兒尾骶骨畸胎瘤的成因不明，也有醫學報告認為，成因應源於尾骨處全能幹細胞的異常分化是罕見的先天性畸胎瘤，發生率約為三萬五千分之一，較常見於女性，女性罹病率為男性的3至4倍。
