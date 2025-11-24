超巨幅美人樹花海瀑布！7大美拍範本經典必同框亮點

文／景點+ Carol整理報導

超巨幅美人樹花海景點在這裡！「後勁溪親水公園」不僅擁有療癒水岸步道風光，現場更種有巨型美人樹花海，搭配雙色漸層花景及經典必同框亮點，讓人隨手一拍都是美照！

後勁溪親水公園巨型美人樹花海，吸引花迷前往取景。（圖／airratseng）

「後勁溪親水公園」位於高雄市楠梓區，後勁溪全長達21公里，是流經高雄市區的三大河川之一，流經仁武工業區、高雄科技大學楠梓校區、高雄都會公園，最終從援中港出海，周圍以生態工程設計，打造北高雄的綠色生態長廊。

於2025年11月22日拍攝的後勁溪親水公園美人樹花景。（圖／airratseng，以下同）

美人樹於每年秋季9至11月綻放，在後勁溪親水公園靠近益群橋側，不僅有幾棵特別巨大的美人樹，還有桃紅色及粉色雙色漸層外觀，搭配經典必同框的涼亭，讓人輕鬆拍出宛如油畫般的畫面。

（圖／airratseng）

（圖／airratseng）

取景時可善用現場斜坡地形，捕捉近距離且垂落的美人樹花海；往水岸方向則可拍出以美人樹枝葉為前景、溪下游純白「益群橋」為背景的同框畫面。

（圖／airratseng，以下同）

除了美人樹外，近期也是賞芳香萬壽菊的季節，推薦景粉參考下方延伸閱讀，找個好天氣前往捕捉滿版花牆！

【Info】

後勁溪親水公園

地址：高雄市楠梓區壽豐路362號

