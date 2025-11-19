超巨蛋模擬圖曝光 盧秀燕：盼明年秋天簽約

▲台中超巨蛋的模擬圖今曝光，市長盧秀燕透露她要求超巨蛋必須兼具建築美學。（圖／台中市議員陳政顯提供，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 台灣第2顆大巨蛋可望落腳台中市水湳經貿園區，預計2030年前完工。國民黨市議員今天秀出一張模擬圖，指聽說「台中超巨蛋」外觀走科技風，像貝殼又像葉子。盧秀燕證實她要求必須兼具建築美感，第一階段提案確實不是傳統的蛋型，但細節無法多說。她也透露明年將舉行公聽會，順利的話，秋天之前全案可望確定並簽約，正式宣布興建。

多位國民黨市議員今（19）日在市政總質詢關心超巨蛋議題，張廖乃綸指出，水湳經貿園區有國際會展中心、綠美圖、中流中心等重大建設，未來還有超巨蛋，目前興建進度如何？陳政顯秀出一張模擬圖，表示聽說超巨蛋不像台北大巨蛋是傳統蛋型，外觀像貝殼又像葉子，屬於科技型，超巨蛋造型未來形成話題，將成為吸引觀光人潮的地標。

盧秀燕答詢時表示，傳統巨蛋多用於運動賽事，為了觀看效應多設計成圓形，所以叫做「蛋」，但現在建築設計不同以往，像台中綠美圖、會展中心就採取非傳統設計，呈現更多建築美感。超巨蛋將會是台灣第2顆大巨蛋，社會各界非常感興趣，市府要求所有自提廠商設計時要兼具建築美學，須具備科技感、未來性，未來可以成為世界級地標。

▲台中市議員陳政顯曝光台中超巨蛋模擬圖（左），表示像貝殼又像葉子。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.19）

盧秀燕說，自提計畫者不一定是未來興建者，據她所知，確實有類似貝殼或葉子的設計圖被提進來，自己看過這張照片，很類似但不能透露太多，只能預告不會是傳統的蛋型。

盧秀燕指出，台中超巨蛋將以民間自提BOT的模式推動，市府零出資，預估可容納3、4萬人，投資金額高達4、5百億。目前正審查可行性評估報告，希望年底完成，明年辦完公聽會後公告3個月，接著徵求投資計畫書，順利的話，全案可於明年秋天前確定並簽約，宣告超巨蛋正式興建，2030年前完工啟用。

