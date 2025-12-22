超市偷東西被抓包！21歲男竟「近距離槍擊警官」 驚險畫面曝光

一名小偷在超市偷竊時遭攔下報警，隨後在接受警方詢問時，竟試圖近距離槍擊警察。圖／翻攝自X

美國俄亥俄州坎頓（Canton）近日一名小偷在超市偷竊時遭攔下報警，隨後在接受警方詢問時，竟試圖近距離槍擊警察，所幸嫌疑人的武器出現故障，未能造成傷害。

根據外媒報導，事件發生於18日下午，21歲的謝恩紐曼（Shane Newman）與23歲的卡塔琳娜·傑弗里（Katarina Jeffrey）在超市內試圖偷竊商品時，被沃爾瑪（Walmart）保安攔下並報警。當警察到達後，兩人被帶到超市的辦公室，事態隨即升級。

監視器影片可以看到，衝突初期相對平靜。警方詢問謝恩身上是否有違法物品，他表示僅有手機，但隨後主動交出一罐非法毒品。卡塔琳娜則擔心自己是否會入獄，隨後局勢迅速失控，謝恩突然從背包中掏出一把槍，指向站在幾步之外的警察。卡塔琳娜尖叫，而警察立即警告，保安迅速撲向謝恩，成功奪下武器。事件中，警方和保安合力制服了謝恩，卡塔琳娜則跑向辦公室另一側。

警方事後表示，謝恩曾試圖開槍，但槍未發射，且他在被制服前已被列為通緝、被認定為持有武器且危險。出警警官承認，當時原本打算開槍，但為避免誤傷店內人員而作罷。謝恩目前面臨謀殺未遂、重罪攻擊執法人員、搶劫、嚴重持有毒品及非法持有武器等多項指控，卡塔琳娜則因身上藏有兩發9毫米子彈，被控共謀搶劫及非法持有武器。

坎頓警察局長約翰·加巴德（John Gabard）表示，此事件提醒警方與社區，針對執法人員的暴力威脅無所不在，也感謝上天提供保護，他同時對所有為警員和社區安全祈禱的人表達感謝。沃爾瑪發言人則表示，公司始終將顧客與員工的安全置於首位，對資產保護專員在事件中展現出的勇敢行動表示自豪，並將繼續配合警方調查。



