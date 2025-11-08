超市即食包恐丟命 美國爆李斯特菌群聚6死 醫喊4族群小心

美國多地爆發李斯特菌群聚感染，至少造成6人死亡，1名孕婦流產，原因是食用冷藏義大利麵即食包。婦產科醫師蘇怡寧指出，李斯特菌不是只存在骯髒食物或生食上的細菌，它喜歡在低溫、濕滑的環境，久放在冰箱裡的熟食，感染風險反而更高，孕婦、免疫力較弱者、年長者、新生兒都要特別小心。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專指出，美國近期爆發嚴重的李斯特菌群聚感染，元兇不是生食也不是海鮮，而是一般超市就買得到的冷藏義大利麵即食包。而根據《衛報》報導，美國疾病管制與預防中心統計，目前已有18州、共27名確診個案，25人入院治療，至少造成6人死亡，還有孕婦因此流產，相關產品已大量被召回。

蘇怡寧指出，這是一起相當可怕的事件，出事的食物就是一般家庭冰箱裡，看起來很正常的冷藏熟食。李斯特菌不會只存在於骯髒食物上，它會在低溫裡生存，更喜歡濕濕滑滑的環境，所以那些放在冰箱裡的熟食不會比較安全，反而是李斯特菌待起來最舒服的地方。

孕婦、長輩等4大族群 最要小心

蘇怡寧表示，冷藏櫃的熟食、冷切肉、義大利麵沙拉、馬鈴薯泥沙拉等食物，看起來雖然乾淨，但其實更要小心。尤其是孕婦、免疫力較弱者、年長者、新生兒，都得特別留意，新生兒雖不會自己吃這些食物，但若孕婦感染，就會垂直傳給胎兒。

生魚片非主戰場 冷藏熟食久放更危險

蘇怡寧指出，生魚片雖有風險，但並不是李斯特菌的主力戰場，真正要小心的，是那些看起來已經煮過，但冰著、放著的食物。冰箱不是殺菌器，不要以為只有生食才可怕，熟食冷藏久了更麻煩。冷藏熟食應盡量在兩、三天內吃完，不要囤著，也要確實加熱，不要覺得溫溫的就可以吃，蘇怡寧也提醒，「冰箱只是延緩變壞，不能殺菌。」

