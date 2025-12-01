超市台灣鯛魚排"用藥超標"急下架 全台賣出逾1萬3千片

南部中心／綜合報導

連鎖超市販售的一款台灣鯛魚排，被高雄市府驗出動物用藥超標，目前全台都已經下架，不過這款鯛魚排在全台已經賣出超過1萬3千片，而這款鯛魚排上游廠商來自雲林縣，當地衛生局已經到漁場稽查複驗。超市則表示，進貨時廠商提供的檢驗結果都沒有問題，如果民眾有疑慮，可以持發票到原購買門市退貨。

超市台灣鯛魚排遭驗出「用藥超標」急下架 全台賣出逾1萬3千片

在連鎖超市販售的台灣鯛魚排，被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」。（圖／民視新聞）

台灣鯛魚片放入火鍋，鮮嫩細緻的肉質，不少人都愛，不過近日高雄市府抽驗市售的鯛魚排，卻查出用藥超標。在連鎖超市販售的台灣鯛魚排，被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準，必須下架。高雄市衛生局追查台灣鯛魚排來源，上游來自雲林縣。但是在高雄各分店，總共進貨4488包，但有4080包都已經賣出，恐怕已經被消費者吃下肚。高雄市衛生局食品衛生科技正鄭慧君：「立即辦理該批違規產品下架回收，並主動通知消費者，該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。」

恩氟喹啉羧酸，攝取過量會有中毒症狀。（圖／民視新聞）

鯛魚片驗出的恩氟喹啉羧酸，是一種廣效性殺菌劑，能治療魚類疾病，但未核准使用於水產品中，攝取過量會有中毒症狀，包括嗜睡、呼吸困難等等。而問題產品的上游來自雲林縣，相關單位立即前往位於東勢鄉的漁場，進行稽查，採集魚體、飼料送驗。雲林縣動植物防疫所技正陳建棠：「相關魚隻部分，我們會再做後續的複驗跟管制。」這處漁場專門供應給全台369家連鎖超市分店，總計賣出1萬3千多片鯛魚排，但根據業者自主提供的檢驗紀錄，卻是用藥未檢出。當事漁民：「出貨前合作社都會抓魚去檢查，哪有可能用這種藥物，養魚都在賠錢了還遇到這事情很煩。」雲林縣府目前已經進行複驗。連鎖超市則表示，進貨時廠商提供的檢驗結果，未檢出相關疑慮成分，民眾購買到該產品，可以辦理退貨，至於違規的動物用藥從哪來，還需等進一步檢驗結果出爐。

