超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過

原PO在超市外遇到老人求助。（示意圖／翻攝自unsplash）

好人有好報。一名網友分享，自己在超市外遇到一名老翁求助，表示自己與老母親已經很久沒吃飯，原本他懷疑是詐騙，但最後仍心軟幫忙，沒想到老翁的反應讓他當場鼻酸，加碼買食物幫助老翁，這段暖心互動也在網路上引發關注。

日前一名網友在Threads發文分享，去年12月31日上午，他在超市門口遇到一名老翁向他要錢，並說自己和年邁的母親已經餓了很久沒有吃飯。原PO坦言，第一時間以為可能是詐騙，但還是因為不忍心還是選擇幫助他。原PO表示，原本他打算買便當給老翁，但老翁卻婉拒，表示自己沒有牙齒，反問是否可以買麥片，之後老翁挑選了了架上最便宜的麥片。

廣告 廣告

這一幕讓原PO心裡一酸，覺得老翁並不是一個貪心的人，於是原PO又加買了米麩和奶粉，希望能讓老翁和老母親多吃一點，最後原PO花了500多元，老翁見狀一直小聲說著「本來只是想要些零錢而已，能買這麼多，回去可以跟老母吃很多餐了」。

原PO透露，最後他看著老人騎著一輛破舊的腳踏車離開，心中百感交集，覺得自己最近生活壓力大，但這件事卻讓心情放鬆不少，「無論他是不是騙我，至少我對得起自己良心」。

貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛感動表示「我覺得真的只是要食物的不會是騙人！我應該會再塞錢給他或再買些乾糧，看了好難過，謝謝你有幫助他」、「要食物的99%都不是騙人」、「最少他沒有嫌東嫌西，而是拿取自己需要的，這才是真的有幫到他」、「要食物而且是這種糊狀物，真的都是生活極困難的，感謝您，好人一生平安」、「看了很想哭，每次看這種文章心裡都很難受，謝謝你，我也會這樣幫助別人」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下

下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈

A-Lin台東跨年嗨唱 鏡頭狂拍台下「神似王陽明」鮮肉帥哥！真實身分曝