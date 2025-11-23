超市女員工低頭補貨傷頸椎 接受人工頸椎間盤置換術重拾健康
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名在超市工作的50歲陳女士，長時間勞力工作經常腰酸背痛，近期肩頸痛、手麻症狀加劇，甚至痛到睡不著、坐不住，就醫檢查發現頸椎間盤突出，接受微創人工頸椎間盤置換手術，術後疼痛不再，重拾健康生活步調。
陳女士長期在超商工作，疑似低頭補貨傷到頸椎，羅東博愛醫院脊椎微創中心醫師黃安平檢查後，查出頸椎的椎間盤突出導致肩頸酸痛，突出部分已壓迫到脊髓，不處理往後可能會有四肢無力、失能風險，一旦突遭外力傷及頸椎，可能造成癱瘓。
黃安平評估後，為陳女士進行微創人工頸椎間盤置換手術，陳女術後疼痛不再，且活動自如，解決長年來困擾，她基於健康考量，考慮轉換職場跑道，開啟嶄新生活。
羅東博愛醫院指出，肩頸長期酸痛麻，建議儘早到醫院檢查，釐清是否頸椎間盤突出壓迫，頸椎間盤突出治療方式多元，若是頸椎間盤突出壓迫到神經，可考慮先採用藥物、復健、高頻熱凝神經阻斷術等保守治療。
如果壓迫到脊髓，應考慮動手術，避免癱瘓風險，由於每個病人病況不盡相同，仍須由神經外科醫師個別評估。
更多自由時報報導
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
健康網》染髮別掉色太快 專家：非太常洗頭
健康網》旋轉肌破裂側睡最痛 5族群還不時出現卡住
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
葉黃素有效？美國AREDS2臨床實驗解析
介紹 AREDS 系列研究及配方，幫助高風險患者延緩黃斑病變短新聞SHOTNEWS ・ 22 小時前
兒捐肝救父卡在「血型不相容」 高醫突破難題完成活體肝臟移植
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 53歲、從事倉儲管理李先生，一向重視健康，卻在一次例行追蹤檢查中意外被診斷出罹患肝癌，且因為肝癌反覆復發、腫瘤體積較大，經評估唯有進行肝臟移植才能根治病情，雖然兒子願意捐肝，但兩人血型不同，所幸，高醫移植中心醫療團隊啟動跨科整合照護機制，憑藉嫻熟的活體肝臟移植技術，成功完成手術。 高雄醫學大學附設中和紀念醫院移植中心...匯流新聞網 ・ 23 小時前
男子手受傷抱嬰兒就醫拍X光 醫師暖心接手變身「替身爸爸」
一名男子手受傷日前到台中市清水區安程骨科診所回診，手著護具抱著扭動的嬰兒，無法照X光，而且十分危險，骨科醫師嚴可倫見狀經過男子同意，趕緊接手抱起嬰兒，並帶嬰兒隔窗看嬰兒父親，「來！阿北抱！不哭不哭，我們來看把拔拍照」，帶嬰兒隔著鉛玻璃往裡面看，嬰兒果然因為好奇、突然不哭了，讓男子順利完成照X光。自由時報 ・ 22 小時前
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死EBC東森新聞 ・ 1 天前
蔣萬安為公益路跑鳴槍 感謝捐款助弱勢與長者
（中央社記者楊淑閔台北23日電）台北市長蔣萬安今天出席總統府前台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑活動，感謝公會捐贈新台幣150萬元給社會局「公益台北愛心平台」，作為協助弱勢青年與獨居長者使用。中央社 ・ 22 小時前
高雄秀傳一週年好熱鬧 南部三院區一起慶生
秀傳醫療體系南部院區高雄秀傳紀念醫院於今(廿二)日協同台南市立醫院及高雄市立岡山醫院共同舉辦「二○二五深耕在地攜手科技共創健康幸福社區」週年慶活動，秀傳醫療體系也特別邀請衛生福利部部長石崇良與高市府衛生局副局長潘炤穎親臨祝賀，中央與地方首長的到場，象徵政府對高雄秀傳在打造智慧醫療、提升區域照護量能與深耕社區健康上的高度肯定。總統賴清德也特別致賀電，感謝醫院長期落實全人照護、提升在地健康品質並致力打造幸福健康城市。(見圖)今日週年慶活動現場熱鬧非凡，自上午八時起，院區周邊湧入多位來賓、社區夥伴及民眾。衛福部長石崇良表示，高雄秀傳在過去一年從智慧醫療到臨床照護展現扎實成果，不僅提升急重症照護能力，更在社區健康促進與長照連結上扮演關鍵角色，是南台灣落實健康政策的重要夥伴，他並肯 ...台灣新生報 ・ 1 天前
獨家》「用環保杯為何沒扣5元？」 店員哭訴遭客恐嚇
屏東潮州一名周先生到萊爾富去拿咖啡，因為優惠過期店員要他補21元，周先生說有自備環保杯可以扣5元，店員說因為優惠過了不能扣環保杯，讓周先生不滿和對方爭論，周先生後來被店員控告恐嚇和公然侮辱，讓他很錯愕，而環保局則說自備環保杯沒有扣５元，最高可開罰６千元。 #咖啡#環保杯#控告東森新聞影音 ・ 1 天前
低頭族頸椎退化與神經受壓 骨科醫師2招穩定頸椎
現代人不論是上班工作還是下班休息時間都離不開3C產品，長時間低頭的姿勢已成為許多人生活日常。花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師陳顥文提醒，長時間低頭與頸肩痠痛、頭前傾姿勢及部分頸椎的退化性變化很有關聯，陳顥文醫師教民眾兩個簡單且安全的自我訓練，建議低頭族應養成每30分鐘起身活動一次的習慣，即使只是轉轉頭、伸自由時報 ・ 23 小時前
台中女網購玉鐲匯款警示帳戶 郵局通報阻詐5萬
（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中一女子日前到郵局匯款新台幣5萬元，行員發現對方是警示帳戶而報警協助；警方今天表示，女子是要網購玉鐲，沒想到差點誤上賊船，感謝郵局及警方協助才未失金。中央社 ・ 22 小時前
高雄推樂齡樂智友善城市 4大超商、15家金融業響應
隨著人口老化與失智症人口逐年增加，高雄市衛生局結合企業、公部門與社區能量，推動樂齡樂智友善組織，今年新增4大超商、15家金融業響應，直營超商據點加入率逾8成、金融分行更是近乎全數加入，提供商品資訊放大片、協助辨識疑似失智者即時引導通報支援及友善臨櫃服務等。自由時報 ・ 23 小時前
天然解憂良方！連喝4週綠茶 壓力指數下降近18%
現代人生活壓力大，一項最新研究發現，綠茶可能是天然的解憂良方，服用綠茶萃取物能有效改善憂鬱、焦慮症狀，連續服用4週後，受試者的壓力指數下降了17.98%，同時也能提升睡眠品質。中天新聞網 ・ 23 小時前
83歲宋玉潔修女守護偏鄉46年 醫讚：慈悲是持續陪伴
83歲台東聖十字架慈愛修女會修女宋玉潔從瑞士到台東服務46年，照顧部落居民，甚至開辦學生課後安親班，21年前發現罹癌，放棄回瑞士老家療養，仍繼續在台服務，於2013年榮獲醫療奉獻獎，日前因右手3指麻木的老毛病發作，和她結緣多年的台中市中醫師蔡全德專程前往台東為其診治，蔡全德說，她是我最敬佩的長輩，每自由時報 ・ 23 小時前
警察進軍黃昏市場！順口溜玩出防詐新招 婆媽讚：金促咪！
【警政時報 江雁武／台中報導】為提升防詐意識、拉近警民距離，臺中市政府警察局第四分局黎明派出所與三和里里長張家 […]警政時報 ・ 22 小時前
研究：兒少高血壓20年翻倍！不健康飲食與肥胖成主因 家長留意3點助改善
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】別以為高血壓不會找上兒童與青少年！《衛報》報導，一項跨國研究指出，由於不健康飲食、運動量不足與肥胖率飆升等多重因素，全球兒少年高血壓盛行率在過去20年間幾乎翻倍。專家警告，尚未成年就罹患高血壓的孩子，未來恐終生面臨心血管疾病、腎臟病等嚴重健康威脅。 跨國研究解析兒少高血壓盛行率 留意「高血壓前期」風險！ 上述研究已發表於國際期刊《刺胳針兒童與青少年健康》，分析了來自21國、96項研究、超過40萬名19歲以下兒童與青少年的數據。研究發現，2000年至2020年間，兒少高血壓盛行率從3.2%上升至6.2%，而肥胖是兒少高血壓顯著的相關因子，近19%的肥胖兒童與青少年出現高血壓，相較之下，體重在健康範圍的兒少罹病率不到3%。 研究也顯示，另有8.2%的兒童與青少年處於「高血壓前期」，也就是血壓高於正常，但尚未達到高血壓診斷標準，在青少年較為普遍，約有11.8%，年幼兒童則約為7%。高血壓盛行率隨年齡增加而增加，在14歲族群達到高峰後開始下降，尤其常見於男孩，且患有高血壓前期的兒童和青少年更容易發展成高血壓，因此這段時期的定期檢查非常重要。 兒童肥胖致多重疾病健康醫療網 ・ 23 小時前
台中行人晨遭右轉貨車碰撞受傷 肇責待調監視器釐清
（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中西屯區今天清晨發生小貨車右轉碰撞行人事故，中市消防局表示，74歲行人頭部、左手撕裂傷及左胸口疼痛送醫救治；警方表示，確切肇責將調閱周邊監視器畫面釐清。中央社 ・ 22 小時前
安捷航空爆胎發現機身受損 運安會要求強化疑似重落地通報機制
安捷航空去年11月完成緊急醫療服務（EMS）飛返金門機場備勤時爆胎，後續幾日檢查發現機身部分受損，疑似曾發生重落地釀成。國家運輸安全調查委員會調查認為，安捷應強化「疑似重落地」監控與通報機制，及早發現航機結構損害。民航局表示，安捷已明訂重落地檢查標準並對每架次飛行後的飛航資料進行解析，每月提報。自由時報 ・ 22 小時前
愛吃螃蟹的民眾注意！萬里蟹季邁入尾聲 市府力推「這市集」享用
即時中心／高睿鴻報導饕客注意！隨著時序進入冬天，萬里蟹季已悄悄進入尾聲。新北市府漁業及漁港事業管理處今（23）說明，今（2025）年的萬里蟹依舊是鮮甜美味，吸引不少饕客前來；無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能品嚐到最自然的海味。市府特別提到，歡迎民眾把握產季尾聲，趕緊到「龜吼漁夫市集」品嚐萬里蟹，享受秋季的美味盛宴，錯過可就要再等一年了。民視 ・ 22 小時前
竹市公道五路加油站旁 倉庫起火燃燒
新竹市公道五路二段一處加油站，凌晨5點多發生火警，消防人員趕到現場發現旁邊倉庫起火，幾分鐘後即撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因正由消防局調查當中。消防局5點25分受理民眾報案，指竹市東區公道五路二段加油站旁邊倉庫起火，報案人為加油站員工，表示現場加油站旁貨櫃有煙有火。自由時報 ・ 23 小時前
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 10 小時前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 1 天前