超市就能買到！研究證實：十字花科蔬菜可防失智

透過攝取富含硫化物的食材，能幫助腸道生成硫化氫，對預防阿茲海默症具有重要作用。營養師林俐岑表示，研究發現硫化氫與大腦神經保護存在密切關係，而阿茲海默症患者腦中的硫化氫濃度通常較低。

可攝取十字花科蔬菜，以及大蒜、洋蔥、韭菜等蔥蒜類食材來預防失智，這些富含硫化物的食材都能在超市買到。 （示意圖／Pixabay）

林俐岑在臉書粉專分享一篇發表於2021年的研究，該研究發現含硫蔬菜與硫化氫能保護大腦。研究指出，硫化氫能透過「硫氫化作用」修飾關鍵酵素，防止Tau蛋白過度磷酸化與糾結，進而保護腦細胞。

關於硫化氫的生成機制，林俐岑解釋，含硫化合物的蔬菜經過人體消化吸收後，會代謝為含硫胺基酸，主要是半胱胺酸。人體內的酵素會利用這些半胱胺酸作為原料，在細胞內自行合成內源性的氣體分子硫化氫。

廣告 廣告

研究發現含硫蔬菜與硫化氫能透過「硫氫化作用」防止Tau蛋白過度磷酸化與糾結，進而保護腦細胞。 （示意圖／Pixabay）

林俐岑進一步說明，當大腦神經元內的硫化氫濃度上升，就能讓Tau蛋白保持在正常的磷酸化水平，繼續穩定地黏附在微管上，維持神經元的結構與運輸功能，從而延緩或預防阿茲海默症相關的認知退化。

她強調該研究的重要之處在於，不僅發現阿茲海默症患者腦中缺乏硫化氫，還精確指出硫化氫是透過「硫氫化」這個特定的分子開關來發揮保護作用，為營養介入提供扎實的科學基礎。

林俐岑建議，日常可攝取花椰菜、高麗菜、羽衣甘藍、青花椰苗等十字花科蔬菜，以及大蒜、洋蔥、韭菜等蔥蒜類食材，這些富含硫化物的食材都能在超市買到，為腸道提供合成硫化氫的原料，對於預防阿茲海默症很有幫助。

延伸閱讀

影/捷運忠孝復興站旁變電站「爆炸火警」 電梯一度停擺

牙周病竟會導致過敏！研究曝：異位性皮膚炎風險增2.5倍

1227宜蘭強震7.0 卓榮泰最新回應：收簡訊後1個鐘頭非常忐忑不安