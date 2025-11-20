「超市工作10年」她的頸椎竟壓迫脊髓 突遭外力恐致癱瘓
宜蘭50歲陳阿姨在超市工作超過十年，長時間勞力工作導致她經常腰痠背痛，近期她有感肩頸痛、手麻症狀加劇，甚至痛到睡不著、坐不住，就醫檢查才發現自己頸椎間盤突出。羅東博愛醫院脊椎微創中心黃安平醫師評估後，為陳阿姨進行微創人工頸椎間盤置換手術，術後疼痛不再、活動自如，解決陳阿姨肩頭重擔，也讓她重新開始考慮轉換工作、享受生活。
超市工作需要經常蹲站、搬重物、低頭盤貨補貨，導致陳阿姨近半年來肩頸痛及右手麻情形嚴重，她上中醫診所治療及復健都沒有好轉，決定諮詢神經外科尋找其他治療方式。
羅東博愛醫院脊椎微創中心黃安平醫師檢查後，發現是發生在頸椎的椎間盤突出導致肩頸酸痛，而且突出部分已經壓迫到脊髓，不處理往後可能會有四肢無力、失能風險，一旦突遭外力傷及頸椎，更可能導致癱瘓。
起初陳阿姨擔心頸椎手術需要數個月的復健期，配戴頸圈更是行動不便，一度想繼續忍痛不治療。但黃安平醫師表示，目前醫學進展下已可透過人工頸椎間盤置換術來改善椎間盤退化或突出問題。手術將受損的椎間盤移除，並使用一個可活動的「人工椎間盤」取代，保留頸椎的活動度，也有助於較快的恢復日常活動。
黃安平醫師解釋，傳統頸椎融合手術透過墊片的置放，讓上下節頸椎生長融合，需要三個月配戴頸圈固定，也因為會讓一節脊椎失去活動力，使得上下鄰近的椎間盤承受更大的壓力，長期下來，鄰近節段可能因為代償壓力而加速退化。相較之下，人工椎間盤因為保留了原本的活動度，能減輕上下相鄰關節的壓力，避免加速退化風險。
術後一週，陳阿姨已能恢復日常生活，她表示，這次手術也讓她重新思考工作與生活，為避免再度因低頭、搬重物工作加重頸椎負擔導致舊傷復發，她決定重新找工作，鼓起勇氣50歲後展開人生下半場。
黃安平醫師表示，頸椎間盤突出是3Ｃ時代常見文明病，長期低頭、蹲姿搬重物、抽菸都可能導致症狀惡化。生活中應隨時留意姿勢，盡量別讓頸椎過長時間固定單一角度。
他呼籲，肩頸長期酸痛麻，建議儘早到醫院檢查釐清頸椎間盤突出壓迫的位置和程度。目前頸椎間盤突出治療方式多元，頸椎間盤突出壓迫到神經根可以考慮先採用保守治療，如藥物治療、復健運動、高頻熱凝神經阻斷術等。但若壓迫到脊髓，建議儘早評估手術，避免癱瘓風險。每位病人病況不盡相同，仍需要由神經外科醫師個別評估。
延伸閱讀
龔明鑫反嗆經濟學人「有病」！台灣是標竿榜樣
安全手冊教空襲時要下載APP！ 徐巧芯批：普發安全手冊失去意義
戴梅君驚爆遭仙人跳！同房舊愛「被設局抓姦」 經紀人回應了
其他人也在看
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
空腹血糖210！54歲男靠3招不吃藥降血糖 連血壓血脂也變正常
54歲男上班族員工健檢發現空腹血糖高達210mg/dL，因為自己的爸爸就是因糖尿病引發心肌梗塞過世，決心不靠藥物、力行飲食控制和生活型態改變逆轉三高。他早睡早起、每日散步、控制碳水化合物與油脂攝取等方健康2.0 ・ 1 天前
他耳朵「1處冒焦黑斑點」！檢查竟罹大腸癌 醫嘆：第三期了
耳朵異狀也可能透露大腸健康！中醫師吳宏乾分享，他曾在義診時遇到一名患者，因長期失眠前來求診，發現對方耳廓附近出現「焦黑色斑點」，且有腹瀉、排便帶血等狀況，推斷可能是大腸出問題，患者趕緊到醫院做檢查，發現患「第三期大腸癌」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
天天喝珍珠奶茶！32歲男司機「精蟲變成碎片」 悲涼下場曝光
珍珠奶茶香甜好喝，不過切記別「當成水喝」！茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊分享一起案例，這名年僅32歲的貨車司機，每天都來杯珍奶，結果結婚兩年他的妻子都沒有懷孕。他到醫院診斷後發現，空腹血糖竟然高達近680 mg/dL，幾乎無法分泌胰島素，甚至「精蟲都變成碎片」，相當駭人。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
耳朵有「焦黑斑點」竟是大腸癌！ 醫嘆：第三期了
耳朵上的異常可能是身體疾病的警訊！中醫師吳宏乾分享一則驚人病例，他在義診時遇到一名因長期失眠求診的患者，檢查時發現對方耳廓出現「焦黑色斑點」，加上患者有腹瀉、排便帶血等症狀，研判可能是大腸出問題。經進一步檢查後，證實患者已罹患第三期大腸癌，所幸及時發現得以治療。中天新聞網 ・ 42 分鐘前
天冷別喝熱薑茶、咖啡！醫揭「1飲品」最暖身又養生
近來氣溫驟降，許多人會喝熱薑茶等熱飲取暖，但醫師黃軒表示，喝溫開水最能有效保暖，因為溫開水能避免身體熱量散失、促進血液循環、舒適地溫暖內臟。相較之下，熱薑茶、熱可可等雖能提升體溫，但過高溫度可能刺激咽喉或胃壁，且身體還需耗費額外能量還冷卻過熱的飲品。他並提醒，過熱的水會傷害口腔、咽喉、食道，甚至導致食道癌。「飲用水的最佳溫度為50°~60°C。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
35歲《超級名模》韓星淋巴癌病逝！醫揭這1型急又猛 數月就奪命
韓國時尚圈驚傳噩耗，曾參加韓版《超級名模生死鬥》第5季的模特兒金性燦，因罹患非何杰金氏淋巴癌病逝，享年35歲。2年多前他確診後持續接受治療，但仍不敵病魔於11/6離世。醫師提醒，淋巴癌類型繁多，其中1健康2.0 ・ 3 小時前
小雪禁忌一次看！命理師：「4生肖」小病痛纏身 冬進補「3類人」注意
今年11月22日(農曆十月初三)迎接二十四節氣的小雪，命理老師楊登嵙提醒生肖屬鼠、蛇、猴、狗者這半個月要注意健康，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大；另提供小雪食衣住行育樂開運養生與禁忌，供民眾參考。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
蘋果輸了！它維生素C高10倍 能消脂、減肥、防胃癌
馬鈴薯被稱為「地下蘋果」，維生素C卻高出10倍，B1、B2、鐵、磷的含量也比蘋果高，中醫更視為「健脾益氣之良品」，能消脂、減肥，預防胃癌、血管硬化。 常吃馬鈴薯防胃癌 馬鈴薯又名洋山芋，為世界健康2.0 ・ 1 天前
北市公費流感疫苗只剩12萬劑 「三類人」再不打恐落空
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天氣正式轉冷，疾管署預估最快12月上旬就會再有一波流感疫情上升，打疫苗手腳可得快！台北市衛生局今（18）日公布，截至11月17日止，台北市公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 台北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，台北市流感併發重症病例總計有30例...匯流新聞網 ・ 1 天前
日本旅遊注意！一堆台人訪日後確診１病超崩潰，網友急呼：一定要戴口罩
隨著全球流感疫情持續升溫，鄰近國家日本正值流感高峰期，不少台灣民眾赴日旅遊後陸續出現感染症狀。近日一名網友分享從日本返台後確診A型流感的痛苦經歷，呼籲準備赴日的民眾務必做好防護措施，引發廣大網友討論並食尚玩家 ・ 3 小時前
這水果可防糖尿病！研究：還能護眼又通便「增加抵抗力」
近來氣溫驟降，正值流感、腸病毒等疾病肆虐之際，民眾可攝取高營養的水果來增強抵抗力。營養師李婉萍表示，百香果不但含有蛋白質、鈣、鎂、維生素C，也有鉀離子和維生素A。值得注意的是，研究發現，適量百香果能提高胰島素敏感性，有助於控制血糖、降低糖尿病的風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一家四口吃野生菌菇送醫！「誤食劇毒鵝膏菌」5歲女不治 醫生示警了
《遵義晚報》報導，芝麻鎮衛生院與匯川區衛健局證實，該家庭食用的為劇毒野生菌「鵝膏菌」。相關部門已展開善後處置，並再次提醒民眾近期野生菌中毒事件頻仍，食品安全風險已呈高發態勢。根據通報，近期遵義市已接連出現多起疑似因食用「假淡紅鵝膏菌」而中毒的病例。由於該...CTWANT ・ 12 小時前
吃早餐配咖啡竟缺鐵？46歲吳辰君想捐血因「缺鐵」被打槍 再等2個月
早餐總是喝咖啡竟會造成缺鐵？90年代影壇女神吳辰君日前在臉書發文指出，想要捐血卻被打槍，原來是捐血站人員說她缺鐵造成無法捐血，因為她說早餐都是配著咖啡一起吃，護理人員認為可能是咖啡影響鐵質吸收，提醒她健康2.0 ・ 3 小時前
實測曝光！瘦瘦針停打1年「體重回彈14%」 醫：不可能一勞永逸
瘦瘦針減重藥物「猛健樂」雖然效果顯著，但許多人關心停藥後體重是否會快速反彈。根據一項刊登於國際頂尖醫學期刊《JAMA》的大型臨床試驗，停藥一年後體重平均反彈14%，雖然未完全回到治療前狀態，但也證實減重如同馬拉松，沒有任何減重方法能「一勞永逸」。中天新聞網 ・ 1 天前
吃錯時間比沒吃還慘！保健食品最完整吃法 鈣、鎂、B群別再吃錯
保健品在我們的生活中扮演著重要的角色，幫助我們補充營養、增強免疫系統和維持整體健康。然而，很多人是否只是隨意地將各種保健品，如魚油、B 群、鈣片、維他命C 等，一把抓起來，配水咕嚕咕嚕吞下？小心這樣吃健康2.0 ・ 3 小時前
32歲男天天「靠1物」充飢 血糖狂飆680！醫嘆：再晚恐中毒亡
一名32歲男性司機因三餐不定時，常喝珍珠奶茶這類含糖飲料充飢，且外食也高油、高鹽、高糖，致其空腹血糖竟高達680mg/dL（正常值上限99）、糖化血色素超過15（正常值上限5.6%），已達嚴重糖尿病！醫師呂昀珊表示，糖尿病嚴重恐致酮酸中毒、甚至死亡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熟男慢老有解！醫：「睪固酮」下降老化速度加快 「3招」改善重啟代謝
男性過了50歲之後，睪固酮開始下降，容易出現疲倦、情緒不穩、性功能衰退等問題，有些人以為是年紀大了，體力也跟著衰退。新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，關鍵因素是「睪固酮的分泌減少」，甚至影響男性生理機能的表現。一項刊登於《eClinicalMedicine》的跨國研究證實，睪固酮能幫「老化時鐘」踩煞車，60歲以上男性的抗老化效果強度甚至是年輕人的2.6倍。 （記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
真有魔力？她多年「被自己鼾聲雷動吵醒」 一躺「神奇沙發」卻爽睡5小時！醫揭原因
被自己的打呼聲吵醒，是什麼樣的痛苦？一名年輕女子多年來夜夜受折磨，直到在「神奇沙發」上意外睡著5小時，完全沒有被自己的鼾聲吵醒！她以為沙發會魔法，沒想到檢查結果揭露真正原因——竟然是「姿勢性睡眠呼吸中止症」！鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前