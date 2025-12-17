超市平價護膚品能幫你省下數百英鎊，但它們真的有效嗎？

雷切爾表示，有些替代品讓她「完全分不出差別」 [Rachael Parnell]

當雷切爾·帕內爾（Rachael Parnell）聽說奧樂齊超市（Aldi）推出了一款看起來與奢華品牌奧古斯丁·巴德（Augustinus Bader） 相似的新護膚系列時，她「超級興奮」。

她立刻趕到最近的門市，以8.49英鎊的價格買下50毫升的Lacura面霜——相比奧古斯丁·巴德同容量產品240英鎊的價格，簡直是天壤之別。

兩款產品的藍色管身和金色瓶蓋看起來驚人地相似。雖然雷切爾從未使用過高端面霜，但她表示目前對這款產品印象不錯。

奧樂齊超市告訴BBC，他們的Lacura護膚系列「吸引了新的消費族群」，並且「與領先的美妝品牌進行比較，以確保品質達標，甚至經常超越」。

雷切爾多年來一直在高街商店和超市購買護膚品替代品，她並非特例。

根據巴克萊銀行（Barclays）二月的一項調查，超過四分之一的英國消費者表示他們曾購買過護膚或化妝品替代品，這一比例在18至34歲人群中更高達44%。

所謂「替代品」（dupes），是指模仿知名品牌的護膚產品，為高端產品提供平價選擇。它們通常擁有相似的名稱和包裝，但有時成分差異很大。

奢華vs平價：奧古斯丁·巴德（Augustinus Bader）50毫升面霜售價240英鎊，而奧樂齊超市新款Lacura面霜僅售8.49英鎊 [Victoria Woollaston]

來自沃里克郡、34歲的雷切爾說，她被這些平價選擇的低價所吸引，而且經常覺得品質不錯。

當被問及她購買過的兩款潔膚膏——一款來自高端品牌，另一款是低價替代品，她說：「對我來說一樣，我分不出差別。」

「貴不一定更好」

護膚專家表示，一些高端品牌的替代品品質良好，有助於讓護膚，價格更親民。

「我不認為更貴就一定更好，」皮膚科顧問莎倫·貝爾莫（Sharon Belmo） 說，「不是每個低價護膚品牌都不好，也不是每個奢華護膚品都是最佳選擇。」

主持護膚播客的斯科特·麥格林（Scott McGlynn）說：「有些替代品絕對令人驚艷。」

他說，許多受奢華品牌啟發的產品「銷售速度快得驚人」。

護膚專家斯科特·麥格林（Scott McGlynn）表示，他用過的一些平價產品「非常驚艷」 [Scott McGlynn]

美學與皮膚科醫生羅斯·佩里（Ross Perry）認為，替代品適合用於「基本護膚」，例如保濕霜和潔膚產品。

「替代品能發揮作用，」他說，「它們能在合理水平上完成基本護膚。」

皮膚科顧問凱塔基·巴特（Ketaki Bhate） 認為，當你尋找單一成分產品（如玻尿酸、菸鹼醯胺和角鯊烷）時，可以省下不少錢。

「如果你購買的是單一成分產品，那麼使用替代品或低價產品通常沒問題，因為出錯的機率很低，」她說。

「別被包裝迷惑」

不過，專家也建議消費者要做功課，並指出有時昂貴產品確實值得額外花費。

貝爾莫醫生說，奢華護膚品不僅僅是品牌和行銷，較高的價格有時源於成分及其品質、活性成分的濃度、產品研發技術，以及對產品功效的研究。

護膚師瑞安·特魯曼（Rhian Truman）說，值得思考的是，某些替代品為何能如此便宜。

她指出，有些可能含有填充成分，對皮膚的益處不多，或者成分來源不佳。

「最大的疑問是『它怎麼能這麼便宜？』」她說。

播客主持人斯科特表示，他曾買過看起來與知名品牌相似的護膚品，但產品本身「與原版毫無相似之處」。

「別被包裝迷惑，」他補充說。

巴特醫師（Dr Bhate）建議，含有視黃醇或維他命 C 等成分的產品應選擇更專業的品牌 [SimpleImages/Getty Images]

對於成分較複雜或若未正確配方可能刺激皮膚的產品（如視黃醇或維他命 C），巴特醫生建議選擇更專業的品牌。

她說，這些品牌可能經過昂貴的試驗，以評估其功效。

皮膚科顧問艾瑪·韋奇沃斯（Emma Wedgeworth）表示，護膚品在英國上市前必須經過測試。

如果品牌宣稱產品有效，則需要有數據支持，「但賣方不一定要自己做測試，可以引用其他品牌的測試結果，」她說。

查看瓶身背面

有哪些成分可能暗示產品品質低劣？

瓶身背面的成分按含量排序。特魯曼說：「要注意的『壞成分』包括礦物油、月桂基硫酸鈉、香料、過氧化苯甲酰，若它們排在成分表前列要小心。」

BBC將兩款包裝相似的「BHA2%」水楊酸化妝水的成分表發給巴特醫生，其中一款價格是另一款的六倍。

她說，兩者的活性成分「看起來相當類似，沒有警示」，但指出它們在溶劑和保濕劑的配方上不同，這些成分分別負責分解活性成分和保濕。

「這可能導致兩款產品的表現差異，」她說。

巴特醫生還檢視了兩款包裝相似的精華液，一款來自奢華品牌，另一款來自超市。

她說，雖然它們「包裝相似」，但平價產品「在成分上並不太相似」，而高端配方「看起來更複雜，含有屏障脂質和更多海洋萃取物」。

對許多人而言，試圖分析保濕霜、潔膚品或精華液的成分表可能令人不知所措。

藥劑師兼美學從業者莉亞·艾雪（Riya Asher） 說：「有時看護膚品的成分表就像在上化學課。」

她建議關注活性成分（如視黃醇或維他命 C）在成分表中的排序。如果不確定哪個是活性成分，可以上網查資料。

貝爾莫醫生則建議，掃描瓶身時要聚焦於自己的護膚需求，例如痘痘肌避免油類，敏感肌選擇無香料產品。

維多莉亞·伍拉斯頓（Victoria Woollaston）在她的網站上評測護膚產品，涵蓋高端品牌與超市品牌 [Victoria Woollaston]

維多莉亞·伍拉斯頓（Victoria Woollaston）在她的網站Mamabella上發表護膚品評測。

她曾試用奧古斯丁·巴德精華液和奧樂齊超市新推出的產品，並告訴BBC，超市精華液質地較稀，但由於奧古斯丁·巴德的產品濃度更高，可能對某些人而言會更刺激。

維多莉亞認為，護膚品替代品流行的原因是「完美風暴」：生活成本危機促使消費者尋求高性價比，同時人們對護膚成分的興趣增加。

她說，這些公司並未搶走奢華品牌的顧客——在她看來，許多購買平價替代品的人本來就負擔不起高端產品。

「多年測試的結果顯示，」維多莉亞說，「價值與功效完全可以共存。」