超市收銀機當機！店員突宣布「整車免費」 顧客驚喜耶誕大禮瞬間全被拍

德州北部一間H-E-B超市日前突發收銀系統故障，店家宣布免單，大票顧客驚喜連連。（翻攝自YouTube@NewsNation）

適逢耶誕佳節，全美各地都瀰漫著歡樂的節慶氛圍，而德州北部一間H-E-B超市日前突發收銀系統故障，讓大票顧客排卡在結帳區動彈不得之際，店家竟驚喜送「耶誕禮物」，宣布每位顧客的購物車「整車免費」。

綜合外媒體報導，當地一間「H-E-B超市」德州伯利森（Burleson）門市，本週一（22日）當日一名顧客布勞德（Shelley Browder）驚喜表示，當天早上到店內購物時，不知為何，所有收銀機都突然癱瘓，導致不少顧客都推著購物車、卡在結帳區。

布勞德表示，當時大家大排長龍等待，還有顧客抱怨了幾句，但沒有持續太久，隨即一名超市員工德斯蒂妮（Destanie）廣播，「今天，大家購物車裡的所有東西，我們都會幫你們買單，也祝大家耶誕快樂，未來也能繼續支持我們。」話一說完，全場瞬間爆出掌聲與歡呼，許多人驚喜發現這一車真的免費。

對此，超商H-E-B事後證實，公共事務總監傑克森（Mabrie Jackson）表示，公司始終致力服務顧客，尤其在節日期間，當門市收銀系統暫時停擺時，他們替手推滿滿購物籃的顧客「全額買單」，因為「顧客體驗是我們最核心的價值」。

