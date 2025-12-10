超市橄欖油別再盲選 內行教招4挑好油：條碼84是關鍵

一名女子想在全聯購買橄欖油，但品牌繁多、功效各異，加上希望油色偏綠，讓她一時難以抉擇，將疑問貼上網後，引發網友熱烈討論，有內行人建議挑選時可注意酸價、確認標示為特級初榨或冷壓初榨，並聞香確認青草氣息與微刺辣感，同時選擇原裝進口條碼84較安心，比較不會買到混油，綜合以上方式就能挑到優質橄欖油。

原PO昨（9）日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，最近想購入特級初榨橄欖油，但全聯販售的品牌與攻效繁多，希望買到的油顏色偏綠，問哪一款好？

貼文曝光，網友分享挑選橄欖油的小撇步，首先要注意酸價，酸味越低通常品質越好；其次要確認是特級初榨或冷壓初榨，才能保留最多營養和風味。

網友分享挑選橄欖油的小撇步，首先要注意酸價，酸味越低通常品質越好；其次要確認標示上有「特級初榨」或英文標示Extra Virgin，也可選擇「冷壓初榨」，這樣才能保留最多營養和風味。

該名網友說，條碼若是84開頭，代表原裝進口，比較不會混油，聞起來應該有明顯的青草香氣和微刺辣感，綜合以上幾點，就能選到好橄欖油；此外特級初榨橄欖油可以用來炒菜，但不適合高溫油炸，若要油炸也不用被廠商誤導去買精煉大豆油，可以偶爾換成苦茶油、酪梨油、紫蘇油或少量豬油，增添風味又兼顧健康。

其他網友也分享自己愛用油，「個人覺得囍瑞特級初榨橄欖油還不錯」、「維義的冷壓跟囍瑞都很好用，重點是平價CP值高」、「義大利奧利塔橄欖油」、「我只買德麗莎」、「我個人喜歡德麗莎」、「我推囍瑞，之前還有看到營養師推薦的影片，發煙點低適合炒菜」。

