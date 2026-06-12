超市演算法竟能預測出妳懷孕了
2012年，一位住在美國明尼蘇達州的父親，憤怒地衝到最近的Target超市，質問店經理為何寄給他還在上高中的女兒婦幼產品的折價券。這位父親氣憤地拍著桌子說：「她還只是個高中生，你們這樣是在鼓勵她懷孕嗎？」對此一頭霧水的店經理，只能連忙先向對方道歉。
然而，事情的最後發展卻令人意外。幾天後，這位父親尷尬地打電話向店經理致歉，因為他的女兒確實懷孕了。在包含父親在內的所有親友都不知情的狀況下，Target超市的演算法卻率先預測出了他女兒的懷孕。
這個真實案例在當年震驚了全球。一家連鎖超市，竟然比一位同住一個屋簷下的父親更早察覺家人身體的巨變。Target並沒有派人跟蹤這位少女，也沒有竊聽她的電話，他們僅僅是透過分析她近期購買無香精乳液、大容量維他命等消費紀錄，就精準地得出了結論。這個被視為大數據行銷經典的神話，同時也無情地揭開了數位時代最令人不安的現實：在演算法的「讀心術」面前，我們毫無隱私可言。
數位時代的裸奔：當「去識別化」成為隱私的遮羞布
在現代生活中，我們每一次的滑鼠點擊、每一次的網頁停留、每一筆信用卡的消費紀錄，甚至帶著手機走過的每一條街道，都會化為雲端伺服器中的數據節點。企業們總是信誓旦旦地保證，他們所蒐集的數據都經過了「去識別化」（De-identification）的處理。他們宣稱，資料庫裡沒有你的真實姓名、身分證字號或聯絡電話，你只是一組由隨機英數字組成的亂碼，因此你的隱私是絕對安全的。
但事實真的如此嗎？
所謂的「去識別化」，在如今的交叉比對技術面前，宛如國王的新衣。當一組「去識別化」的數據標籤顯示，某位用戶每天早上八點從某個特定社區出發，九點抵達市中心的某棟辦公大樓，中午常在某家素食餐廳消費，週末則固定在某市場附近停留。即使沒有名字，這組數據也已經將這個人的生活輪廓描繪得一清二楚。只要輔以少量的外部資料，要將這組代號還原為真實世界中的張三或李四，簡直易如反掌。
在這種情況下，「去識別化」淪為企業規避法律責任的遮羞布，它剝奪了姓名，卻保留了使用者的行為模式。企業不需要知道你的名字，他們只需要知道「這個設備的使用者」正處於什麼樣的心理狀態、有什麼樣的需求、面臨什麼樣的脆弱時刻，這就足夠他們進行精準的商業操作了。
盲目同意的反射
既然如此，如果我們一開始就不同意自己的數據被使用，問題是否就解決了？這似乎是一個可以自由選擇的難題：只要我們拒絕點擊螢幕上的「同意」按鈕，堅持守住隱私的底線，就能免於個人資訊的洩漏。
然而，我們在現實中卻面臨另一種困境：若不交出自己的隱私，我們似乎無法與社會正常連結。在大數據時代，交出個人數據往往被包裝成促進商業效率、優化服務甚至提升整體社會利益的必要手段。這是一場被「挾持」的虛假選擇，若我們不同意企業的隱私權政策，服務根本無法開通。而當所有的食衣住行都與數位網路深度綁定時，拒絕提供數據，幾乎等同於切斷自己與整個社會的連結。
因此，我們幾乎沒有選擇的餘地，每當下載一個新程式，開通一個新的數位服務，人們已經習慣盲目地按下隱私權政策上的「同意」。
況且，畫面上那些長達數十頁、密密麻麻且充滿艱澀術語的條款，在現實生活中根本沒有人能真正把它看完。各式各樣的隱私條款，完美隱藏在這座令人疲乏的文字迷宮裡，所謂的「知情同意」，早已淪為大腦在資訊超載下，出於無奈而快速滑到螢幕最底端的機械反射。在這種別無選擇的妥協中，我們就這樣輕易地讓渡了自己的數位輪廓。
一場不對稱的危險權衡
《韓非子》曾記載過一個故事：奇人詹何坐在屋內，僅憑門外的一聲牛叫，就能準確猜出那是一頭「角上包裹著白布的黑牛」。儘管韓非認為這種單憑蛛絲馬跡去推測全貌的行為，是「苦心傷神」的無謂之舉，然而，韓非萬萬沒有想到，兩千年後的大數據與演算法，徹底顛覆了他的結論。
在當代，企業不需要像古人那樣耗費心神，也不必真的派人去窺探消費者的私生活。他們只需靜靜坐在巨大的雲端數據庫中央，聆聽我們在數位世界留下的每一步足跡——每一次的搜尋紀錄、網頁停留、按讚與消費軌跡。透過強大的機器學習，演算法就能以極低成本的方式，精準預判我們的需求、弱點與未來行為。
表面上看，這似乎是一場公平的交易：我們交出搜尋紀錄、消費軌跡與定位資訊，換取了免費的導航服務、量身打造的精準推薦，以及無縫接軌的數位體驗。然而，在這場權衡中，雙方的資訊卻極度不對稱。身為消費者的我們，對演算法的運作邏輯以及數據如何被應用一無所知。當演算法變得越來越精準，它不僅能預測我們的動作，甚至可能在無形中引導我們的行為。
在享受科技帶來極致便利的同時，或許我們都該停下來問問自己：當我們的消費決策、意識形態，甚至人生選擇，都可能早已被系統計算與推播所影響時，這條權衡的界線，究竟該畫在哪裡？
※作者為政治大學學生。
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