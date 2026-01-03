超市門口被要錢！老人只挑「最便宜的」他花500元暖哭7萬人

新的一年才剛開始，社會角落仍有人默默為生活努力，網友分享，在超市門口遇到一位老人要錢，稱自己與年邁母親多日未進食，希望能有錢購買麥片，原PO起初懷疑是詐騙，但看到老人進超市後，刻意挑最便宜的品項時，讓他不禁動容，加碼買了米麩與奶粉，最後花費500多元，暖舉吸引7萬人按讚。

一名網友日前在社群平台Threads分享，在全聯遇到一名老人開口要錢，對方表示自己和年邁母親已多日未進食，原本懷疑可能是詐騙，但仍不忍心，決定直接帶老人進超市購買食物。

廣告 廣告

網友表示，他起初想買熱便當給對方，但老人因沒有牙齒而婉拒，改詢問能否購買麥片，並主動挑選最便宜的品項。原PO見狀又加碼替他買了米麩與奶粉，結帳金額約 500多元，過程中，老人一直小聲地說「回去可以和老母親吃很多餐了。」隨後便提著物資、騎著破舊的腳踏車離開。

原PO表示，老人全程只選擇最基本、便宜的食物，不像貪心之人，也坦言無論對方是否真的需要幫助，至少他對得起自己的良心。

貼文吸引7.4萬人點讚，不少網友感動留言表示，「要食物的大多不是騙人，看了好難過，謝謝你有幫助他」、「謝謝你的善心」、「要食物的99%都不是騙人，謝謝你伸出援手」、「要食物的，而且是糊狀粉泡食物，也不要米麵、零食或肉品蔬菜，真的是撐住過日子的人」。

更多中時新聞網報導

淡江大橋跨年饗宴 煙火秀璀璨1314

2025台灣體壇10大新聞回顧》SBL假球案 球員遭重懲

NBA》扯爆 灰狼一哥比賽中途不爽閃人