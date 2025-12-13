超市阿公暴紅！網紅拍片全網募超過5千萬助退休

國際中心／杜子心報導



美國密西根州一名88歲的超市收銀員，最近意外在全球暴紅，這位白髮蒼蒼、每天站著結帳超過8小時的長者，其實是一名退伍老兵。原本只是網紅在超市裡的一段對話影片，卻讓他的艱辛人生被看見，短短幾天內，來自世界各地的善款如雪片般湧入，募款總金額超過170萬美元（約5319萬台幣），讓原本為生活奔波的他，終於有機會真正退休。









88歲翁每天站超市結帳8小時！辛酸故事惹哭全球網友善款衝破5千萬

班巴斯（如圖）在超市遇見網紅魏登霍弗並受到他的幫助。（圖／翻攝自IG@itssozer）

根據《紐約郵報》報導，這名老兵名叫班巴斯（Ed Bambas），1966年退伍後進入通用汽車工作，並於1999年退休，原以為能安穩度過晚年，卻在2012年公司破產後，一夕之間失去退休金和醫療保障。而此時她的妻子又罹患重病，龐大的醫療費讓班巴斯的經濟全面潰堤，不僅醫療保障取消，人壽保險也只剩下1萬美元，他們甚至被迫賣掉房子撐過難關。7年前妻子離世後，班巴斯就在80多歲時重返職場，在距離住處約70多公里的超市擔任收銀員，一週工作5天、每週40小時，只為維持基本生活。

魏登霍弗（左）親自將超過170萬美元（約5319萬台幣）的巨額善款支票交到班巴斯（右）手中。（圖／翻攝自IG@itssozer）

這段故事被澳洲網紅魏登霍弗（Samuel Weidenhofer）拍下並分享到社群平台後，迅速引爆迴響。他不僅先自掏腰包給了班巴斯400美元，還替他在GoFundMe發起募款，短時間內湧入數萬筆捐款，連流行歌手CP查理（Charlie Puth）也加入行列。魏登霍弗隨後為班巴斯舉辦驚喜儀式，當面將超過170萬美元（約5319萬台幣）的巨額善款支票交到他手中，當地退伍軍人組織也到場致敬，收到支票的那一刻，班巴斯忍不住落淚，哽咽表示，希望太太能看到這一切。













原文出處：88歲翁每天站超市結帳8小時！辛酸故事惹哭全球網友善款衝破5千萬

