超市鯛魚排驗出禁藥 全台18縣市已賣出1萬3千多片

高雄市 / 綜合報導

您最近有買鯛魚排嗎？高雄衛生局抽驗市售水產品，結果在知名的超市抽驗「台灣鯛魚排」，檢出不得驗出的動物殺菌用藥，往上一追產品源頭，是雲林縣東勢鄉的一處養殖戶，雲林衛生局展開稽查，初步掌握知名超市在全台的分店，已經賣出含有禁藥的鯛魚排1萬3793片。

麻辣烤鹽烤，還能涼拌跟油炸，台灣鯛有種料理方式，細緻魚肉特別入味，只是有鯛魚排被驗出含有禁藥，就在知名連鎖超市，高雄路竹這間分店，販售的其中一款台灣鯛魚排藥檢超標，門口貼出公告，出問題的台灣鯛魚排約重200G，有效期限到2027年9月16日，這一款商品全都下架，顧客可以以發票和商品，辦理退換，民眾說：「要處理，既然已經超標就是不行啊，聽到這樣子，就不敢吃了。」

高雄市衛生局從年初到10月，共抽驗112件市售水產品，結果在連鎖超市的路竹分店，驗到有款台灣鯛魚排，含有動物用藥恩氟喹啉羧酸0.028PPM，高雄市衛生局食品衛生科技正鄭慧君說：「經查該批違規產品進貨27包，已全數售出。」

後續追查這批貨品源頭，是來自雲林縣合作社，供貨的是東勢鄉一養殖戶，供貨養殖戶說：「奇怪，養魚好幾十年了，怎麼可能會這樣，也都是檢查合格後，才開始抓啊。」而針對他的魚塭，縣府也進行後續的檢驗，雲林縣動植物防疫所技正陳建棠說：「相關魚隻的部分，我們會再做後續的複驗。」

另外雲林縣衛生局也同步展開稽查，掌握問題鯛魚排的流向，雲林縣衛生局食品衛生科科長林小玲說：「總共有1萬5624片的進貨數量，然後賣出了有1萬3793片。」進貨的連鎖超市，全台369家分店，有18個縣市門市都有進貨，只有基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4個縣市倖免，共進貨1萬5624片，已經賣出1萬3793片，等於說含禁藥的台灣鯛魚排，很多都已經被吃下肚，毒物專家顏宗海說：「它可能會誘發過敏反應，例如皮膚長蕁麻疹，會癢。」至於這次的台灣鯛魚排為何於被檢出藥物殘留，問題出在哪個環節，還得等後續的送驗釐清。

