超市「台灣鯛魚排」檢出動物用藥 高市售逾4千包急下架

高雄市 / 綜合報導

高雄市衛生局日前到路竹一間超市抽驗水產品，結果發現一款台灣鯛魚排產品，檢驗出不得檢出的動物用藥，要求超市馬上下架，經查，該批違規產品共進貨24包，已全數售出，而高雄市分店也共進貨4488包，超市已貼出公告，顧客可以帶發票和商品到門市辦理，根據了解，這款商品的源頭在雲林縣，相關單位獲報後也追查，但目前廠區內已經沒有庫存，全數都賣到超市去。

民眾到超市買東西回家料理，但現在卻爆出，其中一款台灣鯛魚排藥檢超標，緊急下架，店家門外也貼出公告，台灣鯛魚排大的約重200G，有效期限到2027年9月16日的這一款商品必須要下架，顧客可以帶發票和商品到門市辦理，架上商品還有其他款鯛魚，店員說：「架上不是，不一樣的。」民眾說：「要處理啊，超標就是不行啊。」、「為了身體健康著想，聽到這樣就不敢吃了。」

原來高雄衛生局1到10月間共抽驗112件市售水產品，其中在高雄路竹的一間超市，抽驗台灣鯛魚排大的產品時，驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028PPM，已經違反不得檢出的檢驗標準，11月27日派員稽查，該批違規產品共進貨24包，已全數售出，而高雄市各分店共進貨4488包，已售出4080包、下架408包，產品上游來源為雲林縣。

高雄市衛生局食品衛生科鄭慧君技正說：「經查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，各分店共進貨4488包，該產品上游來源為雲林縣，已函請所轄衛生局查察憑辦。」

雲林縣衛生局食品衛生科科長林小玲說：「(案內數量總計3125公斤)有問題的產品，在這一家公司廠內，已經沒有庫存，全部出貨到超市。」

專家解釋，這種殺菌劑能有限量殘留在動物種類，像是牛豬家禽類，但是在水產品不得使用，過去曾被用在魚類，治療魚類疾病，吃下太多會有中毒症狀，毒物專家顏宗海說：「不能用在鯛魚飼養，可能會誘發過敏反應，例如皮膚長蕁麻疹、癢、不舒服。」但目前9成已賣出，民眾恐怕也已經吃下肚。

