超市1台式罐頭「脆又不過鹹」 一罐才56元 老饕讚白飯小偷

台式罐頭是配飯的好夥伴，一名網友到全聯補貨時發現架上一款香辣蘿蔔罐頭，回家一吃大為驚豔，不會過辣，口感脆脆的很下飯，價格也不貴，一罐只要56元。貼文釣出許多老饕留言，有人大讚該款罐頭是「白飯小偷」，卻不會像一般罐頭偏鹹，也有人分享配粥、飯外，也能做成菜脯蛋，美味層次更升級。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，去全聯補貨時看到架上的香辣蘿蔔罐頭，買回家試吃後大為驚豔，口感脆脆的又不會太辣，超級下飯又很便宜，分量也不少，推薦大家買來吃看看。

廣告 廣告

貼文引來千人按讚，不少網友在貼文下方回應，大讚該款辣蘿蔔罐頭真的很好吃，「繼愛之味武林菜之後，最好吃的醬菜」、「這個好吃，我家不敢吃辣，但這個可以」、「這一罐是白飯小偷耶」、「真的好吃，煮麵也可以加下去吃」、「真的好吃耶，有油香帶點微辣，蘿蔔本身有脆度，而且居然沒有一般罐頭的偏鹹感，鹹度剛好」，還有老饕給出美味吃法，可以切碎後，先熱炒一下，再淋上蛋液炒成菜脯蛋，非常下飯。

該款香辣蘿蔔罐頭是台灣老字號華南食品製造，根據官網介紹，香辣蘿蔔罐頭採用日本裂葉種青皮群特級蘿蔔，經過數道工序醃製而成，佐以老罈豆瓣與辣椒精心製造，香脆可口，可加入肉類拌炒，或是當早餐、宵夜清粥小菜或是饅頭夾菜，目前售價為56元。

更多中時新聞網報導

足球》C羅禁賽罕見緩刑 可踢世界盃

處理成本漲20倍 清運成難題

李進良揭整形內幕 挺女兒出道