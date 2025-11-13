即時中心／梁博超報導

副總統蕭美琴日前出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說。不僅引發各界關注，更讓人注意到帥氣破表的IPAC創辦人兼執行長裴倫德（Luke de Pulford），他在昨日啟用社群平台Threads，更以正體中文向網友問候；同時也透露，他很快將到訪台灣。

長期投入人權與民主議題的裴倫德，同時也是英國保守黨人權委員會成員。粉專「貓與邪佞的手指」發文指出，裴倫德在香港「反送中」運動後，寫信去英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University），成功撤銷建制派立法會議員何君堯的法律榮譽博士學位；正當裴倫德也要處理林鄭月娥的學位時，林鄭月娥主動撤回英國劍橋大學沃爾森學院的名譽院士名銜。

裴倫德更讓「挺台決議」成為跨國、跨黨派的國際共識的主要推手之一。「貓與邪佞的手指」提到，IPAC不僅關注香港、新疆維吾爾的人權問題，更是近來各國國會陸續通過「聯大2758號決議不涉台」案的幕後推手。

而日前副總統蕭美琴出席IPAC在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World）為題發表演說，不僅引發各界關注，更讓人注意到帥氣破表的裴倫德。

裴倫德在昨日啟用「台灣人最愛滑」的社群平台Threads，第一篇貼文更以正體中文向網友們問候，「大家好，我是Luke。我來脆報到了。請繼續多多支持我們IPAC的工作。」

貼文一出，湧入數百名網友紛紛留言表示歡迎，「征服何君堯的男人」、「照片太帥...害我以為是詐騙帳號」、「謝謝你為台灣做的一切」；擔任IPAC共同主席的民進黨立委范雲也留言「歡迎Luke加入，會說中文的脆世界」。

還有網友留言向裴倫德表示，「全台灣都在談論你「你真的是這座島上的超級明星，什麼時候會來拜訪我們呢？」裴倫德對此則以「soon」回應，透露他很快將到訪台灣。

原文出處：快新聞／超帥IPAC創辦人「用正體中文」發脆 透露很快到訪台灣

