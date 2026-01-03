超幸運！八點檔女神圓夢了 捕捉蔡依林私服流出
〔記者張釔泠／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林3場大巨蛋演唱會順利落幕，八點檔女神曾莞婷也化身粉絲前去朝聖，她除了讚嘆「強大已經不足以形容」Jolin，也坦承自己在最低落的時刻，「每當看到蔡依林就會重新燃起鬥志」。
曾莞婷不忘到後台追星，Jolin穿著「PLEASURE」巡演的周邊商品粉紅長T與她同框，曾莞婷感動寫下：「這些年她學會不用語言解釋，直接用行動證明一切，相信自己不再內耗，她的世界也穩定不受動搖。」低潮時總是深受Jolin鼓舞。
最後曾莞婷更喊話：「你說當我們需要力量的時候就看看演唱會的視頻，但我們更想看到的是妳，那個無畏無懼一次次讓人讚嘆的妳要一直美麗下去。」
