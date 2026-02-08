超幸運！嬤無症狀驗出胰臟癌！醫：CA19-9揪出機率僅1%

一名70歲女性患有三高且有抽菸習慣，身體完全沒有不適，卻在例行抽血時發現癌症指標CA19-9數值異常，進一步檢查竟揪出第一期胰臟腺癌。肝膽腸胃科醫師林相宏表示，透過CA19-9輕度升高發現腫瘤的機率僅約1%。

林相宏指出，第一期胰臟癌通常沒有症狀，極難檢查出來。（示意圖／Pexels）

林相宏在臉書分享，該名女性患者無意間發現CA19-9數值達到40 U/mL，超過正常值27 U/mL，後續追蹤更測出55 U/mL。經詳細檢查後，醫療團隊在胰臟發現一個一公分腫瘤，磁振造影也看到陰影，決定手術切除，確診為第一期胰臟腺癌。由於腫瘤位於胰臟尾部，僅需切除一半胰臟，後遺症較小。

廣告 廣告

林相宏指出，第一期胰臟癌通常沒有症狀，極難檢查出來。CA19-9數值若落在27 U/mL至100 U/mL的輕度升高範圍，罹患胰臟癌機率不到1%，非常低。他強調，CA19-9並非篩檢胰臟癌的好工具，早期胰臟癌數值常常不會升高，反而許多非癌症疾病會讓數值攀升，包括膽結石、胰臟炎、肝臟疾病、腸胃道發炎等。

林相宏特別提醒，部分民眾天生測不出CA19-9，即使罹患胰臟癌也不會升高，容易因抽血正常而陷入「假安心」陷阱。他說明，CA19-9主要用於已懷疑或確診胰臟癌的患者，作為追蹤治療效果、監測復發，或輔助判斷病情嚴重度，而非找病工具。

不過林相宏也提醒，若數值落在100 U/mL至300 U/mL的中度升高、300 U/mL至1000 U/mL的明顯升高，甚至大於1000 U/mL的極高範圍，胰臟癌風險會上升，無論是良性發炎還是惡性腫瘤，都建議進一步檢查釐清原因。

延伸閱讀

首款雙效老花眼藥水「可維持10小時」 輕度遠視者最適合！

影/誇張！爭鮮奧客「偷掀盲盒」再蓋回 他看傻：誰還敢吃

「川普版聯合國」首次領袖級會議將召開！路透：19日華府登場