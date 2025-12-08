超幸運！繳550元電費中千萬 嘉義南區國稅局貼紅榜報喜

財政部4日公布今年9至10月統一發票中獎名單，嘉義出現超級幸運民眾，僅以550元電費就抱回千萬元特別獎。南區國稅局嘉義市分局今天前往台電嘉義區處張貼紅榜，與地方民眾分享喜氣。

台電嘉義區處處長許墩貴表示，繳費單等同發票，上方皆載有電子載具號碼。若民眾中獎，除使用共通性載具或已完成載具歸戶者，財政部會自動通知外，台電也會主動寄出中獎通知。民眾可持已繳費的紙本繳費通知單或繳費憑證，到超商多媒體事務機列印中獎發票證明聯兌獎；電子帳單用戶也可自行列印紙本帳單兌獎。使用金融機構或郵局代繳電費者，如中獎金額在4千元以下，獎金將直接匯入原代繳帳戶。

此外，若民眾使用共通性載具並已設定獎金自動匯款，中獎獎金將直接入帳；未設定者仍需前往超商事務機列印紙本發票進行兌獎。台電提醒，用戶可於開獎當月29日後，以載具號碼登入台電網站或4大超商多媒體機（ibon、FamiPort、Life-ET、OK.go）查詢是否中獎。

目前一般住家、小商店、小型工廠等未使用金融機構代繳者，可透過17家行動支付APP或台灣Pay掃描帳單QR code快速繳費。台灣電力App也提供條碼繳費、信用卡付款等功能，並會推播發票中獎通知，近期更整合電力即點App，單一登入即可查繳電費、管理電號，鼓勵民眾多加利用。

台電嘉義區處提醒，中獎者務必妥善保存紙本繳費單據，並於今年12月6日至明年3月5日期間完成兌獎，以免錯失領獎資格。

