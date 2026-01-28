超幸運! 補習班尾牙抽9萬9999元 得獎人"連2年中獎"

南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導

高雄一間補習班，２７日舉辦尾牙，其中9萬9999元的獎項一抽出，讓眾人驚訝不已，因為去年同一個獎項的得主也是他，得獎者是補習班化學組的人員，兩度抽中大獎，超級激動；這機率有多難得呢，數學老師計算，要在50人中連續兩年脫穎而出，機率僅有兩千五百分之一。





得獎者是補習班化學組人員，對於二度中獎開心不已。（圖／翻攝畫面）主持人vs.得獎者：「啊啊啊啊啊，受到驚嚇了受到驚嚇。」拿起印有99999元的大板子開心歡呼，得獎者雀躍跑下台，激動情緒藏不住。得獎者江威宏：「連續兩年都中99999的大獎。」你沒聽錯，會這麼讓人驚訝，不是沒原因，高雄這間補習班舉辦尾牙活動，抽獎環節的第二大獎，得獎者跟去年一樣，兩張照片放在一起來看看，左邊是去年，右邊是今年，頒獎人不同，得獎人卻相同，江威宏在補習班裡擔任化學組人員，負責行政工作，二度抽中大獎，連本人都難以置信。得獎者江威宏：「今年想說今年應該可以看其他人中獎，結果昨天突然喊到我的名字的時候，也是嚇了一大跳，哈哈老祖宗當然是有聽啦，還有聽一下蔡依林的歌。」補習班管理主任張甦華：「其實連續中兩年，我們之前也有發生過，我們也有111111連莊的啊，我們最大獎是六個1。」

連續兩年抽中９９９９９大獎，相當幸運。（圖／翻攝畫面）將一張張抽獎券，捲起來塞進吸管套後，再放入透明抽獎箱，可以參加抽獎的人員約有50名，要連續兩年得到同一個獎項，實在不容易，數學老師也算出機率。數學老師：「50分之1隔了一年人數還是50個人啊，竟然又是他中所以還是50分之1，天啊你知道嗎這個運氣有多好2500分之1。」得獎者：「有點不真實。」今年最大獎則是由一名女子得到，高達111111元的金額讓她還不知道怎麼花，近期各行各業舉辦尾牙活動，大家都希望自己是那個天選之人，只是運氣真的不是說要就有，有人苦等多年仍然與大獎擦身而過，有人卻連續兩年超幸運一中再中。

