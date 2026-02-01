超幸運！黃仁勳餐廳「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下

黃仁勳巧遇男童在慶生，親手送上簽名紅包。（圖／翻攝Threads／＠sabrinaa_cheng）

輝達執行長黃仁勳近日再度來台，昨晚間在和科技大佬舉辦「兆元宴」前，下午現身造訪愛店「金山客家小館」。黃仁勳用餐期間巧遇一名正在慶生的5歲男童，當場親手送上寫有「Happy Birthday」並附上親筆簽名的特製紅包，溫馨場面迅速在社群平台掀起討論。

一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露出笑容。

男童在收到紅包後並未急著拆開，而是開心地拿著紅包袋拍照留念。黃仁勳也展現親和力，摟著男童合影，現場氣氛溫馨熱鬧。紅包袋上清楚可見黃仁勳以英文寫下的生日祝福與簽名，讓不少網友直呼羨慕。

相關畫面曝光後，網友紛紛留言表示，「這紅包含金量太高了」、「小朋友真的很有家教」、「寶貝好有禮貌！你們平常一定很用心在教他」、「這錢不能花，永流傳，意義象徵大」、「這也太幸運了，這孩子未來一定不得了大將之才」、「這包當錢母 ，以後會發大財」。原PO也笑說，這紅包要帶回家裱框收藏。

