超幸運！Lulu芬蘭追極光遇「6次大爆發」 極光獵人：這情況很少見

Lulu前往芬蘭展開一場療癒身心的列車之旅。公共電視、新傳媒提供

人文紀實節目《列車人生》12月11日起每週四播出，由台灣公視與新加坡新傳媒首度跨國合製，首集邀請金鐘主持人Lulu（黃路梓茵）擔任列車旅人，前進芬蘭展開一場療癒身心的列車之旅。Lulu在節目中大方分享工作低潮的心路歷程，透過跳冰湖、追極光、拜訪聖誕老人村等特色體驗，重新找回對工作的初心與熱情。

Lulu踏上「全球最幸福國家」芬蘭的雪地旅程，尋找「幸福的定義」。公共電視、新傳媒提供

Lulu坦言出發前心情複雜，半開玩笑地說：「我是標準事與願違的人，像以前金鐘獎我太想拿到了，但就是沒有。所以這次告訴自己要放輕鬆，我不是為了極光來的，是為了想體驗人生。」

談到身兼主持人、歌手、演員的多重身份，Lulu坦承光是角色轉換就充滿壓力：「在《綜藝大熱門》要當吳宗憲旁邊的調皮鬼，主持典禮時又要控制全場，我沒辦法做到大家的期待，會覺得很傷心。」沒想到這趟放下得失心的旅程，反而讓她在追極光時遇見六次以上的極光大爆發！陪行的極光獵人Jari表示「這種情況非常少見」，根本是天文奇觀。

《列車人生》主持人Lulu黃路梓茵。公共電視、新傳媒提供

旅程中，Lulu更挑戰在零下20度的氣溫穿泳裝跳入冰湖，冷到尖叫「腳不是我的！」隨後她體驗芬蘭傳統桑拿文化，在冰火交融中沉澱心靈，意外找回對工作的熱情。芬蘭連續七年蟬聯《全球幸福指數報告》中的「世界最幸福國家」冠軍。這個擁有18.8萬個湖泊的「千湖之國」，以桑拿、冰釣、馴鹿、極光等獨特體驗，讓Lulu重新感受生活的幸福感。

《列車人生》首集主持人Lulu闖芬蘭，遇6次極光大爆發。公共電視、新傳媒提供

Lulu分享這趟旅程最期待是搭乘北極特快車Santa Claus Express前往聖誕老人村。這班從坦佩雷到羅瓦涅米的過夜臥鋪列車，車廂裝飾宛如童話世界。見到聖誕老人的那刻，她激動地說：「我明明沒見過這個人，但覺得好熟悉，好像把過去遺落的拼圖一塊塊拼起來了！」訪問結束後，Lulu更感動落淚：「這是我人生中最厲害的訪問！今年我遇到很多工作低潮，覺得不想做這工作了，但現在覺得這工作超棒。如果不是因為這工作，我也不會見到聖誕老人。」

Lulu在回程列車上頗有感悟。公共電視、新傳媒提供

最後Lulu在回程列車上深刻感悟：「我們每一站會遇到不同的人，歷經不同的風景，但外面風景千變萬化，全因著坐在裡面的人怎麼想。如果你的心情是好的，就算外面是一片黑暗你也不會害怕。」

Lulu前往芬蘭展開一場療癒身心的列車之旅， 自爆工作低潮想放棄，被聖誕老人療癒爆哭：「最厲害的訪問！」 。公共電視、新傳媒提供

《列車人生》首集搭乘芬蘭國鐵VR，從首都赫爾辛基行駛超過800公里抵達北極圈內的小鎮凱米耶爾維，途中經過聖誕老人故鄉羅瓦涅米。節目不只記錄風景，更捕捉心境，透過列車，看見世界，也看見自己。

《列車人生》首集前往芬蘭。公共電視、新傳媒提供



