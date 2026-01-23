超強光明燈！彰化縣警局長83盆祝賀蘭花捐家扶 秒被認購20盆

新任彰化縣警局局長陳世煌捐83盆祝賀蘭花，數量之多，超級氣派。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕好香的愛心光明燈！彰化家扶中心收到由新上任彰化縣警察局長陳世煌捐出的83盆祝賀蘭花義賣，數量之多超過以往，共出動9車次才載完，馬上就被各界認購20盆，認為這是2026年馬年為自己點盞最芬芳的光明燈！

彰化家扶中心主任王震光表示，這次收到的祝賀蘭花數量創下最高的紀錄，感謝局長的慷慨捐出，也感激各界的溫暖認購，為了讓蘭花在最美的綻放時節，能夠完成義賣成交，希望有意購買者，可以直接跟家扶聯絡。

廣告 廣告

目前已認購祝賀蘭花有伸港全興工業區獻麒紡織公司總經理林崑輝，霸氣買下12盆，還有彰化家扶扶幼主委辜福榮、前主委紀淑玲，以及縣議員賴清美帶著特助曾煥燁前來購買，而愛心不落人後的八大家具黃雍筆，則是直接開貨車來買3盆，認購所得將全數作為扶幼專款。

彰化家扶中心公關專員林滿麗說，許多認購的愛心人士認為，購買祝賀蘭花，就是把好運與溫暖帶回家，而年關將近，認購義賣蘭花，就好像是點盞最美又最香的光明燈，傳遞人間最真誠的愛心。

彰化縣警局局長陳世煌捐83盆祝賀蘭花，出動9車次才載完。(記者劉曉欣攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

為明天準備！ 霍諾德「試爬」101登頂 攀上塔尖影片曝光

台南永康首場官辦年貨大街1/23-1/25登場 交通管制、停車規劃公布

徒手攀登101！霍諾德練習畫面曝 網頭皮發麻：看得都腳軟

