超強冬季風暴橫掃美國！民眾湧超市搶物資 掃光麵包、雞蛋、牛奶

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國雜貨店、超市貨架正被恐慌的民眾一掃而空，只因北極風暴即將橫掃美國，氣象預報警告，此次冬季風暴芬恩（Winter Storm Fern）將讓數個大城市氣溫降至零下，且可能在美東部分地區降下30至60公分的積雪。

北極風暴即將橫掃美國，氣象預報警告此次冬季風暴將讓數個大城市氣溫降至零下，且可能在美東部分地區降下30至60公分的積雪。（示意圖／unsplash）

據《紐約郵報》報導，1名阿拉巴馬州民眾在TikTok上po出影片秀出當地超市空空的冰箱，並配文道「當天氣預報員提及下雪、風暴，這就是南方會出現的情況，把所有牛奶、麵包和雞蛋全買光是怎樣？」，陸續有美國民眾po出影片顯示出德州、奧克拉荷馬州及維吉尼亞州等多處都出現了顧客為囤積物資而將商店一掃而空的情況，而美國東北部則較少此情形。

氣象學家也警告，此次寒冬風暴可能在美國多處導致「樹木爆裂」的情況，據美國國家森林基金會說明表示當寒冷天氣突然來襲時，樹木無法立即適應，便會使當中的樹液膨脹，導致樹木被撐爆，民眾需多加留意。

氣象預備單位建議明尼蘇達州和伊利諾州等地的居民待在室內，以免接觸室外冷空氣造成體溫過低。氣象學家預測，這波冷鋒預計將在本週後幾日達到頂峰，紐約市的氣溫將降至華氏10度左右（約攝氏零下10度），而紐約北部地區的氣溫甚至會可能降至個位數。

