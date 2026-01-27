超強冬季風暴襲美 30人喪命.百萬戶斷電

強烈的冬季風暴，為美國大片地區 帶來暴風雪的惡劣氣候。CNN報導，全美有 超過2億人，處於 "嚴寒預警" 的情況，美國本土 更將迎來，自2014年1月以來，最低的平均氣溫，冷到 只剩 攝氏 零下12.3度。此外，根據 美聯社 最新報導，冬季暴雪 已造成全美本地 至少30人喪生，並有超過100萬戶斷電，無法供暖，各地政府 緊急調度 折疊床、毛毯、瓶裝水、與發電機等 緊急救命裝備，送往各地的避寒站。根據航班追蹤網站flightaware.com數據顯示，全美26號，有超過1萬2000架次的航班 延誤或遭取消。航空分析公司指出，美國25號，高達45%的航班被取消，這是 自 新冠疫情爆發以來，航班取消率 最高的1天。

新澤西州民眾沃特斯：「看到這麼多雪 儘管很有趣，但又感覺 有點像是世界末日，端看你怎麼去感受了。」

新澤西州民眾霍德森：「昨天(1，25)下午2點3點左右，我工作的地點 帕拉姆斯公立學校，他們打電話告訴我，學校今天(1，26 因暴雪) 得停課了。」

除雪 除到 精疲力盡，美國正歷經 本季以來 最強烈的冰風暴，導致許多學校關閉、企業也通知員工 不要出門，改為 WORKING FROM HOME.紐約市長曼達尼：「我們有足夠的資源，為紐約市每位居民提供庇護，市府已在全市各處的學校建築內，開設了10個取暖中心，每個行政區都有兩個 並提供食物，讓有需要的人 可以到這些地方取暖。」

民眾布萊特：「我今天(1，25)早上起來，想說 去買個貝果 紐約貝果，你知道我們紐約人已經夠嗆了，但這場暴雪 實在太瘋狂了，我幾乎什麼都看不見 我甚至在想，可能得戴個護目鏡什麼的。」

暴風雪 肆虐 全美 三分之二的地區，根據CNN報導，全美有 超過2億人，處於"嚴寒預警" 的情況下，美國本土 更將冷到 只剩 攝氏 零下12.3度。暴風雪 並摧毀了 各地的供電網，導致 超過100萬的電力用戶斷電，在嚴寒天候中，無法取暖。善心人士杜瓦爾：再撐一下 我馬上回來接你。

善心人士杜瓦爾：「我只是看到，有人需要離開寒冷的地方，零下20度的低溫 真的讓人，難以忍受 所以我知道，如果有人不得已 只能待在戶外，肯定活不下去的 因此 我在這裡，把這些人(街友) 從街上帶到避難中心。」

用自己購買的老古董消防車，載送 無家可歸者 到安全地區。暖男展現的善心行動， 讓街友 身暖、心也暖。

