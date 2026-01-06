超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度

冷氣團南下，最低下探6度。（示意圖／東森新聞）





強烈大陸冷氣團持續影響台灣，整體天氣型態轉為偏乾、偏冷，天氣粉專「天氣風險」指出，未來一週將有三次短波槽掠過台灣附近，全台多為乾冷天氣，其中空曠地區最低溫恐下探6度。

三次短波槽掠過 冷空氣接連抵台

天氣風險分析師吳聖宇指出，台灣位於東亞主槽後側，未來一週雖缺乏明顯降雨系統，但中高層短波槽仍將陸續掠過，使冷空氣持續南下，形成「乾冷、穩定但偏冷」的天氣格局。

吳聖宇表示，第一波短波槽落在7日夜間至8日白天，第二波約在9日夜間至10日白天，第三波則是12日夜間至13日之間。三波系統間隔不長，使冷空氣得以不斷補充，低溫型態得以延續。

三波天氣差異小 迎風面偶有降雨

吳聖宇說明，三次短波槽水氣條件皆偏弱，整體降雨不多，降雨最明顯仍集中在迎風面的大台北、東北部及東部，短波槽通過時可能出現局部短暫陣雨，其餘地區多為多雲到晴。高山地區雖然氣溫夠低，但因水氣不足，不利明顯降雪，反而要留意道路結冰風險。

超低溫來了！最低下探6度

吳聖宇提醒，冷平流今晚起持續增強，今晚至7日清晨是首波低溫關鍵時段，中北部、東北部空曠地區低溫有機會下探6至8度，都市區也僅9至11度，南部與花東空曠地區同樣可能降至10度左右。

從今晚開始到下週中期，低溫風險將反覆出現，吳聖宇指出，白天在陽光下溫度仍有回升空間，但夜晚與清晨受輻射冷卻影響，低溫將一再出現，且日夜溫差非常明顯。提醒長者、孩童及心血管疾病患者，這段時間務必加強保暖，避免清晨與深夜外出。

