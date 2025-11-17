超強冷空氣南下！雨彈狂炸「4地區」 最冷時段曝光

生活中心／張尚辰報導

氣象報馬仔表示，今晚起將有超冷空氣南下。（圖／翻攝自氣象報馬仔臉書）

今（17）日東北季風逐漸增強，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，今晚起將有超冷空氣南下，北部及東北部地區率先轉冷，且越晚雨勢越明顯，局部地區有大雨發生的機率。

氣象報馬仔今日在臉書粉專發文，指出受到東北季風明顯增強影響，這波冷空氣將同時挾帶豐沛水氣，今日起至週三（19日）北部及基隆、宜蘭地區將呈現濕冷的天氣型態。

其中，今、明兩日新北沿海、基隆、宜蘭以及北部山區，隨著東北季風持續增強，低層東北風不斷把水氣帶向北台灣，加上地形抬升作用明顯，大量水氣在迎風坡一帶滯留抬升，越晚雨勢越明顯，局部地區有大雨發生。

氣象報馬仔預測，明日下午起至週四（20日）為冷空氣影響最明顯的時段，中部以北地區清晨及夜間低溫約為13-14度，南部及東部清晨及夜間低溫為16-17度，各地早晚氣溫明顯偏冷。

最後，氣象報馬仔提醒，若家中有長者，務必特別注意溫度變化及降幅速度，尤其是中南部地區，白天雖偏暖，但夜間氣溫下滑幅度大，務必做好保暖措施。

