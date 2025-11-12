超強冷空氣將報到！低溫恐大跌10度 變冷時間曝光

下周一將有一波冷空氣南下，且相比本周將變冷許多。（示意圖／東森新聞）





鳳凰颱風走後冷空氣接力報到！綜合中央氣象署及氣象粉專分析，下周一將有一波冷空氣南下，且相比本周將變冷許多，最多恐下降將近10度，有機會出現13度的低溫，也讓氣象粉專直呼「下半年最強冷空氣要報到了」。

根據中央氣象署指出，明（13）日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響及東北季風增強，中部以北及宜蘭天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生的機率，預計這波東北季風將影響至周五後開始減弱，但周末各地早晚仍涼，須注意溫差變化。

到了下周一（17日），中央氣象署指出，東北季風將再增強，各地天氣再度轉涼，預計中部以北及宜花低溫可降到15至17度，且到了下周三（19日）又有空氣持續南下，各地氣溫將再下降。

針對下周溫度變化，氣象粉專「觀氣象看天氣」也發文指出，根據歐、美、德傳統物理模式最新資料，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計將在下周一起南下影響台灣。

氣象粉專接著表示，當冷空氣南下後，平地氣溫可能只剩約13至15度，相比於本周還有21至23度的低溫，降溫幅度非常明顯，部分模式還預估將達到冷氣團（台北站氣溫小於14.5度）標準，直呼「下半年最強冷空氣要報到了」，提醒民眾注意保暖。

