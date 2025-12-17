超強大！這鄉鎮公布1整年垃圾清運表 除週日僅「停收3天」

和美鎮民好幸福，明年春節期間的沿線收運垃圾只休3天。(資料照，記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕2026年倒數計時，彰化縣和美鎮今天(17日)一口氣公布2026年一整年的垃圾清運表，沿線收運部分，全年只休春節大年初一、初二、初三，其餘星期一到星期六的國定假日，都照常收垃圾。

和美鎮公所表示，為了讓民眾好記，在代表會全力支持清潔隊員假日出勤的加班費用下，採取全年國定假日照常收垃圾，只有春節期間，因為假期都好幾天，像明年就長達9天，已規劃好只停止3天收運沿線垃圾，其餘6天照常收運。但初一、初二、初三仍提供定點收運垃圾服務。

廣告 廣告

鎮公所強調，和美鎮原本就有提供夜間與午間定點倒垃圾服務，因為廣受好評，明年仍將繼續維持，由於依照勞基法規定必須1例1休，因此，清潔隊在星期日必須休假，停止收運沿線垃圾，因此，當國定假日碰到星期日，只好停收1天，但隔天就會恢復清運。

鎮公所也做成圖卡，請民眾下載到手機，就可隨時查看清運時間，不必再打電話問「明天有沒有收垃圾了」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

超商店員「咖啡完售謊言」婉拒年邁老翁 暖心原因曝光5千人讚爆

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

固態產氫技術突破 台灣團隊P-SOEL性能站上國際領先群

