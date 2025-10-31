超強奇兵VS恰吉！選誰台北市長？律師曝答案
[NOWnews今日新聞] 民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（30）日壓線宣布投入台北市長選戰，被網路名人「Z9」稱作「超強奇兵」；對此，律師林智群表示，「民進黨推什麼吳怡農是沒用的」，並列出5點，力挺被戲稱「台版恰吉」、近日因神曲《沒出息》爆紅的綠委王世堅。
林智群在臉書發文表示，「台北市目前我只支持恰吉（王世堅）」，雖然吳怡農具備市民喜歡的高學歷和帥氣的長相，「但他不是自己人，就沒用」，而且演講沒魅力可言。
林智群指出，王世堅剛好相反，至少講話好笑有哏，年輕人很吃這一套，「反正台北市怎麼樣都選不贏，還不如讓恰吉當奇兵」，如果民進黨最後推吳，看起來就是門面擔當，但要論長相，「阿北那種的都可以當選台北市長了，恰吉為什麼不能？」，且王世堅在台北市經營很久，對台北市的市政很熟，「我認爲比阿北跟蔣萬安都熟，真的當選可以馬上上手。」
至於
有人說沈伯洋、苗博雅因言之有物、邏輯清楚，是熱門台北市長人選，林智群狠酸，「在台北市，言之有物、邏輯清楚，可以當飯吃嗎？可以當飯吃的話，大安區怎麼會是羅智強這種咖？松信區怎麼會是900芯這種咖？」
林智群強調，「在這種絕地，就是要打奇兵牌，不然沒有機會；烏克蘭總統澤倫斯基，之前是搞笑藝人，出來選時，大家也是當笑話看，最後大家亂投票，竟然贏了！台北市市長，從馬總統開始到現在，哪個不臭不無能的？台北市民喜歡臭豆腐，你就不要準備什麼高級牛排餐嘛！他吃不出好壞，你給他高級牛排說這塊肉多高檔，有個屁用？」
針對吳怡農參選台北市長一事，民進黨台北立委王世堅今日上午受訪時表示，吳若參選一定會盡全力幫他，「服務處、戰車讓他使用！」。
