超強寒流殺到「雪線下修」！凍3天剩6℃全台極凍 大屯山、七星山逼近0℃

生活中心／施郁韻報導

寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（7）日寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，而晚間南部地區亦有零星短暫雨；溫度方面，北部及宜蘭清晨約16至18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、臺南及花東高溫約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，臺南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至16度。

廣告 廣告

氣象署表示，若溫度與水氣條件配合，今晚起南部、臺東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中表示，新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面北部、東半部轉有局部雨、中部地區偶有局部短暫雨的機率；很強的冷空氣南下，氣溫遽降、愈晚愈冷，今晚北臺平地最低氣溫將降至8度，臺北測站則逼近11度。各地區氣溫如下：北部15降至8度、中部10至20度、南部12至24度、東部11至24度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明日、下週一（8、9日）逐日轉乾、各地寒冷；明日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。強冷空氣籠罩、明日至下週一清晨、臺北測站將觸及10度、而為入冬以來、且為今年以來的第2波「寒流」（元月9日臺北測站的9.1度已為首波）；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好保暖、防寒的準備。

吳德榮說，明日清晨至下午、北臺零度（雪）線的高度下降至接近1000公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件稍嫌不足。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週二（10日）清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。下週二（10日）白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。下週三（11日）下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。下週四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，下週五至「除夕」（13至16日）各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

隨著寒流的逼近，雪線也明顯下降。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示「雪線下修、風速增大！」隨著寒流的逼近，雪線也明顯下降。若溫度與水氣條件配合，今晚起至明日，南部、臺東海拔3000公尺以上，中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上，及桃園以北、宜蘭1000公尺以上的高山都有降雪及地面結冰的機會。

更多三立新聞網報導

他問「中國這地區給台灣統治會怎樣？」陸網刷一排簡體字 反轉回答驚呆

國際名模「陳屍家中」得年21歲！震驚時尚圈 才剛搬新家唸書

快檢查！手機載具「多做1動作」發票爽中700元 一票網照做驚：真的中獎

帥警抓情侶酒駕！對妹子有好感幫逃過罰單 「旅館巧遇」滑進房5hr慘了

