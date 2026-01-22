超強寒流襲擊美國！民眾湧超市狂搶食物 麵包、牛奶「全搬光」
一股被氣象單位命名為「冬季風暴費恩」（Winter Storm Fern）的北極寒流，即將橫掃美國，多地民眾憂心暴風雪來襲，紛紛提前囤貨，導致全美多州超市出現恐慌性採購，牛奶、麵包、雞蛋等被掃空。
美國《紐約郵報》報導，根據氣象預報指出，這波寒流將使多座城市氣溫驟降至零度以下，東岸部分地區降雪量可能達約30至60公分，對交通與民生造成衝擊。
來自阿拉巴馬州的居民伊文斯（Megan Monroe-Evans）在TikTok分享影片，畫面顯示當地超市的冷藏櫃幾乎被搬空，「這就是我們南方人會做的事，把所有牛奶、麵包和雞蛋全買光，這到底是怎樣？」
奧克拉荷馬州一名母親亞當斯（Kym Adams）也上傳因應寒流的採購影片，儘管她成功買到部分物資，但畫面仍可見衛生紙、瓶裝水、麵包與牛奶的貨架出現缺貨。
除狂搶食品，氣象學家也警告，極端低溫恐對自然環境造成破壞，中西部與北部平原地區可能出現「樹木爆裂」現象。美國國家森林基金會（National Forest Foundation）解釋，「樹液中含有水分，結冰時會膨脹，對樹皮造成壓力，進而破裂甚至發出爆裂聲。」
