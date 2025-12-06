超強寫手筆下好煽情！人軍處之花淪「古上校」不倫戀小三？
【警政時報 包克明／臺北報導】匿名軍中寫手近日在「靠北長官」發表一篇以「餡餅指揮部」為背景的言情小說創作，男主角古上校與有「人軍處之花」美譽的女主角因職務關係發展出纏綿悱惻的不倫戀情。由於該言情小說內容描述手法頗有現場偷窺偷情男女曖昧的上帝視角，令讀者閱讀後輕易入迷在現實與「純創作」的文章幻境中，發表後隨即被瘋傳，不少人留言大讚「好煽情」！
據了解，該以連載方式發表的言情小說創作，用字文雅且描繪深刻又細膩，罕見讓外界得以一窺軍中寫手深厚的創作功底，為文者堪稱是「文武雙全」、「被體能訓練耽誤的文學家 」。
以下轉載文章開場精彩內容與讀者分享：
『在餡餅指揮部的訓練組，古上校是一位嚴謹且具權威的領導。他長期以來以鐵腕的管理風格和專業知識贏得下屬的尊敬，但同時他內心深處也感到孤獨。作為一名軍官，他始終將工作放在第一位，並沒有給自己太多的情感空間。
李姜士官長是人整組中表現出色的女性士官，她不僅聰明伶俐，對待工作的熱情也讓同事們倍感振奮。雖然她在部隊中擁有了相當的成就，內心卻依然感到一種無法言喻的空虛。她對古上校的嚴格與冷峻始終抱有敬畏，但同時也對他有著一種無法解釋的吸引。
兩人在一次射擊訓練中開始接觸，隨著工作上的互動逐漸增多，他們之間的默契也在不知不覺中加深。古上校欣賞李姜的能力與獨立性，而李姜則被古上校的風度與專業所吸引。這種吸引力在日常的工作交流中不斷碰撞，帶來了一種微妙而不安的情感。
某個晚上，行政大樓同仁的聚會後，古上校和李姜共同行走在微涼的晚風中。酒精與夜色的渲染讓氛圍變得不再單調，古上校的心中不禁湧上了對李姜的情感。他們開始分享各自的生活經歷，語言中充滿了未曾言及的情愫。最終，古上校鼓起勇氣，輕輕握住了李姜的手，告訴她他對她的感覺。李姜心中既驚喜又緊張，知道這段感情無法輕易承受卻無法抗拒。
隨後，他們不再掩飾彼此的情感，展開了一段偷偷摸摸的戀情。兩人都知道這不僅是道德禁忌的愛情，還有可能影響到同事之間的—–』
『每次相會，都在緊張且刺激中,無法預測的讓人心跳加速。他們在夜深人靜的地方相聚，分享彼此的夢想與恐懼，甚至在訓練中的小細節中也能找到對方的身影。
然而，隨著這段不倫之戀的加深，兩人心中也充滿了焦慮。古上校的責任感和李姜的職業道德讓他們始終無法坦然面對這段情感。
某天，李姜無法忍受內心的掙扎，告訴古上校自己的擔憂。古上校聽後沉默許久,深知他們的關係如同走在一根繩索上，隨時可能跌入深淵。』
在一次執行任務中，他們的關係被有心人察覺，開始在部隊內流傳著不實的謠言。古上校與李姜都感到背負著巨大的壓力，古上校甚至選擇暫時避開李姜，試圖保護她不受到傷害。李姜心中充滿了無奈與焦急，想要維護這段愛情，卻又無法面對外界的質疑。』
由於相關創作文末留有「未完，待續」，讓許多閱後被文章吸引的讀者十分期待，讓該文受歡迎與被討論程度一躍成為近日軍中最夯的話題之一。國防部也證實，午間已閱讀過該則網路PO文。
