超強東北風來襲！15縣市強風特報 4地恐出現11級陣風

中央氣象署於今（21）日下午針對台灣多地發布15縣市「陸上強風特報」，指出受東北季風增強影響，部分地區風力顯著增強，應避免戶外活動，並注意防範因強風造成的路樹倒塌、不穩固建築物損毀等危險。

此次特報顯示，從今（21）日下午至明（22）日晚上，台中市、彰化縣、屏東縣及澎湖縣局部地區可能出現平均風力9級以上或陣風11級以上的強風（橙色燈號）。此外，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）及連江縣則可能出現平均風力6級以上或陣風8級以上的情況（黃色燈號）。

氣象署提醒橙色燈號區域的民眾，應避免戶外活動，並注意防範因強風造成的路樹倒塌、不穩固建築物損毀等危險。同時，駕駛人需避免行車，若遇強風應尋找安全地點停車避風。此外，大眾運輸可能會因強風停止運行，國道與高架道路也可能實施降速或封閉措施。

至於黃色燈號地區，氣象署呼籲民眾在戶外活動時，務必注意行車安全，減速慢行，並留意路樹、建築物或固定設施可能因強風吹落的碎片。此外，戶外工作者應特別注意安全，並加強固定戶外物品，避免造成意外。

根據氣象署的數據，今日下午4點30分更新的數據顯示，屏東縣九棚地區的風速達到蒲福風級9級，為全台最高。澎湖縣湖西、彰化縣福寶等地也測得8級風速，顯示強風影響範圍廣泛，需特別留意。

