超強東北風！17縣市強風特報 6縣市警戒颳11級陣風

中央氣象署今（17）日下午4點35分發布17縣市陸上強風特報，受東北風明顯偏強影響，17日下午至明（18）日晚上期間，6縣市達橙色燈號標準，11縣市達黃色燈號標準，出門請小心。

中央氣象署今（17）日下午4點35分發布17縣市陸上強風特報。（圖/氣象署提供）

目前苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣及澎湖縣等6縣市達橙色燈號標準，局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率。另有基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等11縣市發布黃色燈號，有平均風6級以上或陣風8級以上

氣象署表示，橙色燈號地區民眾應避免戶外活動，防範路樹、不堅固建築或定置物因強風毀損倒塌造成危害。同時建議避免行車，若於行車中應尋找安全地點停車避風，並留意大眾運輸停駛及國道與高架道路降速封閉訊息。

黃色燈號地區民眾在戶外需小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者應注意安全並加強牢固戶外物品。駕駛人應減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

