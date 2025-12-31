超強業務和溝通能力 新竹郵局局長吳進益將升任六都桃園郵局局長

新竹郵局局長吳進益將升任六都桃園郵局局長，董事長王國材盼藉由吳進益業務及溝通長才，在桃園交出漂亮成績單。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹郵局局長吳進益係被中華郵政重點栽培的郵政高階經理人，將於二0二六年一月十六日高升至六都直轄市擔任桃園郵局局長，董事長王國材對吳進益至桃園履新寄予厚望，要在桃園交出漂亮的成績單。

在即將高升之際，吳進益受邀至中華大學為學子作2025年年終演講，吳進益以「中華郵政金融的經營與管理」為題，說明在金融產業、物流產業急遽變遷之際，中華郵政如何守住三大主軸「儲?、壽險、郵務」，同時善盡企業社會責任，協助政府作打詐的第一線守門人。他說，郵局業務的挑戰多元性，歡迎青年學子畢業後，加入郵政行列。

吳進益表示，一一四年雖受到美國關稅政策衝擊、新台幣匯率短期內大幅升值，中華郵政營運一度遭受挑戰，於六月面臨很大的虧損，提領責任準備金一百零六億元，所幸下半年台股上揚，新台幣匯率回穩，透過資金運用團隊與全體同仁努力拓展郵務、儲匯、壽險等業務，預估今年稅後淨利可達一百億元，員工預估可領四點四個月的獎金。除此之外，配合警方打詐、識詐，新竹郵局一一四年共防詐一百一十件，守住民眾財產達二千九百七十三萬元。

吳進益從基層做起，歷任郵務科長、行銷科長、竹北郵局經理、新竹郵局副理，也曾任新竹郵政工會理事長，超強的業務能力及溝通協調能力，歷經一年四個月的局長歷練，將再榮升六都的桃園郵局局長。

吳進益表示，未來履新後，將以提升郵務收入為主要目標，第一步與桃園地區電商合作，以郵局綿密的輸運網路，配合蓬勃發展的電商業者，將可為郵務收入帶來立即可見的成果。新竹郵局轄下五十七支局，但桃園郵局轄下有九十六個支局，如何全面提升整體工作績效，對自己也是人生的另一挑戰，他願意承擔及開創新局面。