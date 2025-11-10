超強颱風「鳳凰」重創菲律賓 造成2死、百萬人撤離 教宗為災民祈禱
[Newtalk新聞] 超強颱風「鳳凰」週日（9 日）登陸菲律賓北部，夾帶時速高達 185 公里的強風與豪雨，造成至少兩人死亡，超過一百萬人緊急撤離家園。這是菲律賓今年最強烈的風暴之一。
菲律賓氣象局（PAGASA）報導，呂宋島北部成為颱風橫掃人口最多的地區，最大陣風達230公里，引發洪水與停電災情。鳳凰是今年侵襲菲律賓的第 21 個颱風，而該國仍未從上月造成 224 人喪生的「凱米颱風」中完全恢復。
據《路透社》報導，在呂宋島伊莎貝拉省，一名50 歲的男子克里斯多福·桑切斯（Christopher Sanchez）帶著家人提前避難到一處籃球場建造的臨時收容中心。他說：「我們聽說颱風非常強，就提早撤離。」由於他們先前家裡經歷過淹水，所以離開時先將物品搬到屋頂。他表示：「我們真的很害怕，所以帶著小孩及孫子前往避難。」臨時避難所裡帳篷林立，長者坐在塑膠椅上，孩童則在場內穿梭。
菲律賓官方表示，呂宋島與東米沙鄢群島是重災區，目前已確認一人溺斃、另一人遭倒塌建物掩埋。颱風往內陸移動後預料將逐漸減弱。民防官員程‧奎宗（Cheng Quizon）向 DZBB 電台指出，鳳凰登陸地點奧羅拉省部分地區停電，但電話線仍可使用。多個機場，包括馬尼拉附近的桑利機場（Sangley）及南部比科爾（Bicol）地區機場，已宣布暫時關閉。
教宗良十四世週日對此發表聲明，為災民祈禱。他表示：「我與受到猛烈颱風影響的菲律賓人民同在，為亡者、他們的家屬、傷者及流離失所者祈禱。」
氣象局預估，「鳳凰」將於週一早晨移出菲律賓北部海域，維持颱風強度，隨後逐步減弱，並可能在週四接近台灣西部海域。
