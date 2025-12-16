超強！hololive天音彼方握力「59.9公斤」刷新紀錄，粉絲：回歸大自然也能生存

知名 VTuber 團體 hololive 的四期生天音彼方（天音かなた），即將於 12 月 27 日畢業演唱正式結束活動。然而就在離開前，天音彼方更新了自己的握力測試照片，居然成長到 59.9 公斤，配上可愛裝飾的握力計照片與恐怖的數字形成強烈對比，讓粉絲笑稱：「這樣畢業之後也能在自然界生存下去了吧……」

三人輪流測試握力。（圖源：YouTube@FUWAMOCOch／hololive官方）

天音彼方在昨日晚間和 FuwaMoco 的線下聯動歌回中，由 FuwaMoco 兩人準備了一個裝飾十分可愛的握力計，要讓天音彼方測試看看比起巔峰 55 公斤的時候成長了多少。3 人輪流測試，Mococo 是 28.8 公斤、Fuwamoco 是 30 公斤；天音彼方一聲怒吼後出現的則是 59.9 公斤，現場開始大叫起鬨，天音彼方也大喊：「牙敗！我也是第一次看到這數字」沒想到居然打破了紀錄，連 FuwaMoco 加起來都無法超越天音彼方。

事後雙方也在個人社群 X（推特）貼出當時的握力測試照片。許多粉絲笑稱：「這樣畢業之後也能在自然界生存下去了吧……」、「又變強了w」、「希望能有看到 60 公斤的那天到來」、「恭喜更新個人最佳紀錄！到底還想變強到什麼地步啊...」、「握力近 60 公斤的女子偶像」、「太厲害了ww為什麼握力一直在變強」

天音彼方過去就以與清純天使外表不符的「怪力」聞名，早期因握力達到 50 公斤而被粉絲及成員戲稱為「大猩猩」。這項特質直接成為了她的招牌梗，並且隨著活動時間推進，她的握力也在不斷進化，從最初話的 50 公斤，一路成長至先前的 55 公斤，如今更在畢業前突破自我極限來到 59.9 公斤，此數據完全超越女性握力的平均數據，為自己的偶像生涯增添了一筆難以被超越的傳奇色彩。