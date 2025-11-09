超強！中國網紅完成《一拳超人》1000天訓練法 作者也驚訝

中國大陸健身網紅「堂主lee」完成《一拳超人》的訓練。（圖／翻攝自嗶哩嗶哩 堂主lee）





日本漫畫《一拳超人》主角埼玉只做3年基礎訓練，就成為作品中最強英雄。中國大陸健身網紅「堂主lee」最近完成這套「我禿了，也變強了」訓練法，超驚人成果連作者也來關注。

堂主lee在2022年8月發下豪語，要效仿埼玉每天長跑10公里、各做100次伏地挺身、仰臥起坐與深蹲的訓練，並訂下堅持1000天的目標，每天上傳訓練影片。起初，他的影片點閱數乏人問津，直到訓練天數在今年6月超過970天，粉絲數及點閱才有爆炸性起色。

廣告 廣告

今年7月的第999天影片點閱數超過390萬，最後的第1000天甚至超過947萬，堂主lee為慶祝完成長達3年挑戰，開啟「認真」模式，各做了1000下伏地挺身、仰臥起坐與深蹲，甚至花12小時跑100公里，並在最後把頭髮剃光、穿上一拳超人英雄服，宛如真正的「禿頭披風俠」。

堂主lee展現訓練成果。（圖／翻攝自嗶哩嗶哩 堂主lee）

堂主lee完成訓練還保有頭髮的創舉，引來原作者ONE在推特（X）恭喜「聽說有中國人完成《一拳超人》訓練法1000天。意志力太強了吧！恭喜」；重製版作者村田雄介也直呼：「1000天真的超厲害！這真的是強大的意志力！恭喜你」。也有網友敲碗，期待有人完成「餓狼滑步」的迷因。

更多東森新聞報導

日本一早狂震！最大規模5.8 震央都一樣

新加坡航空中國空姐「入職一天就被炒」 喊冤：只是拿了幾瓶水

北海道路面結冰6車打滑 連環車禍釀1死2傷

