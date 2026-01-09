超強！全球醫療照護指數「台灣連8年世界第一」 狠甩日韓、中國僅31名

健康中心／黃韻璇報導

全球醫療照護指數「台灣連8年世界第一」。（圖／翻攝自Numbeo網站）

根據全球資料庫網站「Numbeo」公布2026年全球醫療照護指數（Health Care Index），台灣以87.1分的高分，再度贏過韓國、日本，以及一眾歐美國家，連續8年蟬聯世界第一。

「Numbeo」一年會公布兩次全球醫療照護指數排行，我國在這項排行當中一直名列前茅，這項排名是依據該國的醫療人員技術能力、醫療設備軟硬體、醫療所在地易達成度等7項指標，針對全球100個國家、地區進行排名。

廣告 廣告

在前幾年南韓與台灣互爭第一名，不過從2018年中開始台灣就排名第一，接著2019年起每年的兩次評鑑台灣都是排名第一，一直到今年2026年台灣已經是連續8年蟬聯世界第一。

從今年的排名中可以看到，台灣以87.1分高居世界第一，第二名韓國82.9分、第三名則是荷蘭81.5分，日本排在第四名80.1分，第5至10名依序是奧地利、厄瓜多、芬蘭、泰國、丹麥、西班牙，其餘還有英國72.7分排第20名、中國69.2分排第31名，美國的排名甚至在中國後面，以67分居世界第40名。

更多三立新聞網報導

抓走馬杜洛後談「台灣問題」！川普自信喊：習近平不敢在我任內攻擊台灣

蔡英文鼓勵女童「當總統沒問題」！中國網友見1事震撼：政治應有的溫度

黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高

李在明會習近平、中韓狂簽14項MOU！律師曝10年前「台灣1選擇贏了」

