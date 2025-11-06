超微搶在輝達前拿下中國通行證 「蘇媽」手握OpenAI、甲骨文合約劍指AI霸主？

超微（AMD）執行長蘇姿丰在第三季財報電話會議中宣布，已獲得部分Instinct MI308 AI晶片對中國出口許可，成為在輝達（Nvidia）仍被中國排斥之際的重大突破。超微第三季營收達92.5億美元，年增36%。不過，第四季營收預測96億美元雖超越市場預期，但部分投資人期望更高，4日股價盤後一度下跌4.2%。

蘇姿丰證實獲中國出口許可

蘇姿丰在財報電話會議中表示：「我們已獲得一些MI308的許可，對政府支持部分MI308許可表示感謝。我們仍在與客戶討論需求環境和整體機會。」MI308被視為輝達H20 AI晶片的競爭替代方案，符合美國出口管制規定。



根據《Wccftech》報導指出，這對超微而言是重大進展，因為輝達目前被排除在中國AI市場之外，且在獲得H20 出口許可上遭遇延遲。輝達也面臨中國當局在技術堆疊採用上的敵意，使超微在中國AI市場獲得微薄優勢。

「蘇媽」蘇姿丰表示，已經獲得部分Instinct MI308 AI晶片對中國出口許可，引發關注。（圖／翻攝超微的X）

Q3財報表現亮眼 AI業務前景看好

超微第三季營收92.5億美元，優於分析師預期的87.4億美元，調整後每股盈餘1.2美元，超越預期的1.16美元。資料中心部門營收成長22%至43億美元，擊敗預期的40.9億美元。個人電腦相關銷售激增73%至40億美元，遠超預期的26億美元。

蘇姿丰表示，到2027年AI業務將產生「數百億美元」年營收，AI處理器市場規模將超過每年5000億美元。她強調：「當我們首次談到5000億美元時聽起來很多，但也認為未來幾年有更大機會，這令人相當興奮。」

OpenAI大單助攻 挑戰輝達霸主地位

超微上月宣布與OpenAI簽署多年協議，將供應AI晶片，預計帶來數百億美元年營收，並給予這家新創公司購買超微約10%股權的選擇權。該協議涵蓋部署數十萬顆超微圖形處理器（GPU），能耗約等同500萬美國家庭需求。



超微也獲美國軟體巨頭甲骨文（Oracle）和能源部的重大投資，反映市場對其MI系列AI加速器的興趣日增。這些產品直接與輝達晶片競爭，用於資料中心創建和運行AI服務。

左為OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）；右為甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）。（圖／翻攝超微的X、維基百科）

中國市場策略保守 短期不計入營收

儘管獲得出口許可，超微並未將MI308銷售納入第四季營收指引，顯示對中國市場前景仍存不確定性。蘇姿丰解釋，由於情況仍相當動態，因此未在第四季指引中包含任何MI308營收。

《彭博社》分析，隨著北京當局全力專注於國產解決方案，超微和輝達目前都處於次要地位，除非出現突破性發展。超微先前警告，中國出口限制今年將使其損失 15 億美元營收，第三季業績未包含運往中國的 MI308 晶片營收。