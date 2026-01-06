超微最新AI CPU台積電助力 執行長蘇姿丰秀Helios機架級平台

超微（AMD）執行長蘇姿丰5日在CES 2026發表演講，介紹最新Helios機架級平台，將於今年稍晚推出，搭載的Venice CPU以台積電（2330）2奈米製程打造，配置最新的Instinct MI455X加速器。

蘇姿丰並預告，下一代Instinct MI500加速器已在研發中，同樣以2奈米製程打造，預計明年發表。新的MI500系列將較2023年推出的MI300X提升AI效能達1,000倍。

蘇姿丰指出，從ChatGPT問世以來，全球AI使用者從100萬激增至超過10億人，遠超過當初網際網路普及速度。她預測，未來五年內將有50億人使用AI，運算基礎設施也在短短幾年內成長100倍。但目前運算能力遠遠不足以完成人們可能會做的事情，現在模型的功能也愈來愈強大，幾年內全球運算能力要再提升100倍，才能讓AI無所不在。

超微指出，運算基礎設施是AI的基石，技術快速演進，將推動全球運算能力從目前的100 zettaflops，在未來五年內擴展到超過10 yottaflops的空前規模。佑等級（yotta-scale，10的24次方）的AI基礎設施，需要開放且模組化的機架設計，且將數千個加速器連接成統一的系統。

蘇姿丰強調，AMD的Helios是世界上最好的AI機架平台，是與主要客戶緊密合作的成果。

Helios平台由Instinct MI455X加速器、EPYC Venice CPU及Pensando Vulcano NIC提供支援，採用液冷散熱；她強調，Venice處理器以台積電2奈米製程打造，是最好的AI CPU。

MI455系列加速器是顛覆性產品，比起半年前推出的MI355，在各種模型與工作負載下，效能提升達十倍，這使得開發者能建立更大模型、更強的智慧體與更好的應用程式。

在超微的資料中心產品藍圖中，除了高階Helios平台，蘇姿丰也介紹專為企業內部AI部署設計的Instinct MI440X GPU，以及為高度依賴精確度的自主AI和超級運算所提供的Instinct MI430X 平台相關方案。

